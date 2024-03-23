Волонтеры принесли помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, питьевая вода, бутыли с водой
Волонтеры принесли воду для пострадавших в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Участники волонтерской организации принесли воду и другую необходимую помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил представитель волонтерской роты организации «Боевое братство».

«У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться», — рассказал представитель РИА Новостям.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. В ФМБА уведомили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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Участники волонтерской организации принесли воду и другую необходимую помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил представитель волонтерской роты организации «Боевое братство». «У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться», — рассказал представитель РИА Новостям. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. В ФМБА уведомили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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