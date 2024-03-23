Волонтеры принесли помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Волонтеры принесли воду для пострадавших в теракте Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Участники волонтерской организации принесли воду и другую необходимую помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил представитель волонтерской роты организации «Боевое братство». «У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться», — рассказал представитель РИА Новостям. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. В ФМБА уведомили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники волонтерской организации принесли воду и другую необходимую помощь для пострадавших в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил представитель волонтерской роты организации «Боевое братство». «У нас здесь волонтерская организация, собрались люди для того, чтобы помочь пострадавшим, собрали воду и другую гуманитарную помощь, чтобы оказывать первую помощь и любую другую, которая может потребоваться», — рассказал представитель РИА Новостям. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. В ФМБА уведомили, что пострадавшие при теракте обеспечены компонентами крови. Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.