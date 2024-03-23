В США начали нести цветы к посольству РФ после теракта в «Крокусе»

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
В США принесли соболезнования погибшим в текарте в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Вашингтоне люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты.

«У входа на территорию диппредставительства РФ, расположенного на Висконсин-авеню, лежит несколько букетов и плюшевый мишка. Среди пришедших есть живущие в США выходцы из России», — передают журналисты ТАСС.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с терактом, в том числе из других посольств. «У нас беда. Теракт», — подчеркнул он, говоря о трагедии.

В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, многие главы регионов в знак поддержки выразили соболезнования, а также отменили все массовые мероприятия в городах. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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В Вашингтоне люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты. «У входа на территорию диппредставительства РФ, расположенного на Висконсин-авеню, лежит несколько букетов и плюшевый мишка. Среди пришедших есть живущие в США выходцы из России», — передают журналисты ТАСС. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с терактом, в том числе из других посольств. «У нас беда. Теракт», — подчеркнул он, говоря о трагедии. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, многие главы регионов в знак поддержки выразили соболезнования, а также отменили все массовые мероприятия в городах. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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