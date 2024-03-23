В США начали нести цветы к посольству РФ после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

В США принесли соболезнования погибшим в текарте в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» В Вашингтоне люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты. «У входа на территорию диппредставительства РФ, расположенного на Висконсин-авеню, лежит несколько букетов и плюшевый мишка. Среди пришедших есть живущие в США выходцы из России», — передают журналисты ТАСС. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с терактом, в том числе из других посольств. «У нас беда. Теракт», — подчеркнул он, говоря о трагедии. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, многие главы регионов в знак поддержки выразили соболезнования, а также отменили все массовые мероприятия в городах. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вашингтоне люди начали приносить цветы и мягкие игрушки к посольству РФ после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили журналисты. «У входа на территорию диппредставительства РФ, расположенного на Висконсин-авеню, лежит несколько букетов и плюшевый мишка. Среди пришедших есть живущие в США выходцы из России», — передают журналисты ТАСС. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в диппредставительство РФ поступают соболезнования в связи с терактом, в том числе из других посольств. «У нас беда. Теракт», — подчеркнул он, говоря о трагедии. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. Его площадь достигла почти 13 тысяч квадратных. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, многие главы регионов в знак поддержки выразили соболезнования, а также отменили все массовые мероприятия в городах. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.