Как россияне отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Политолог Шаповалов: террористам не удалось запугать россиян

23 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Волонтеры оказывают поддержку на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь людям. Об этом заявил в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Цель массового террора — всегда посеять панику, страх, ужас, разрушить единство, консолидацию, которая существует в стране. Эти цели не достигнуты. Более того, мы видим, что общество отвечает своим сплочением, солидарностью, взаимопомощью на подобного рода теракты. В частности, нужно отметить действия добровольцев. Молодая гвардия „Единой России“ и множество других добровольческих организаций были на месте в первые часы. Необходимо отметить огромную массу людей, которые приняли участие в помощи пострадавшим. Как только открыли пункты приема крови, в первый же час свыше 600 человек сдали кровь, а сейчас по-прежнему стоят большие очереди», — сказал Владимир Шаповалов. Новость по теме В «Крокус сити холл» был совершен теракт: что известно о трагедии Особенно политолог отметил реакцию российского бизнес-сообщества. «Мы видели благородную миссию „Яндекс Такси“, когда развозили людей бесплатно, есть акции от Сбербанка по бесплатной доставке, от других российских компаний. Бизнес занимает позицию рядом с российским гражданским обществом», — подчеркнул собеседник агентства. Неравнодушные люди со всей страны и не только хотят почтить память тех, кто погиб в этой трагедии. «Все субъекты федерации, все регионы, органы власти, местного самоуправления выразили чувство сострадания. Во всех регионах России и во многих сопредельных странах, в частности в Белоруссии, сотни людей вышли с цветами, почтить память погибших россиян. Конечно, это свидетельствует о высоком уровне консолидации общества и единства, и в радости, и в беде», — заключил Шаповалов. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Погибли десятки человек, число пострадавших перевалило за сотню. Возбуждено уголовное дело о теракте. Волонтеры оказывали помощь на месте трагедии. В Москве люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при стрельбе в концертном зале.Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь людям. Об этом заявил в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. «Цель массового террора — всегда посеять панику, страх, ужас, разрушить единство, консолидацию, которая существует в стране. Эти цели не достигнуты. Более того, мы видим, что общество отвечает своим сплочением, солидарностью, взаимопомощью на подобного рода теракты. В частности, нужно отметить действия добровольцев. Молодая гвардия „Единой России“ и множество других добровольческих организаций были на месте в первые часы. Необходимо отметить огромную массу людей, которые приняли участие в помощи пострадавшим. Как только открыли пункты приема крови, в первый же час свыше 600 человек сдали кровь, а сейчас по-прежнему стоят большие очереди», — сказал Владимир Шаповалов. Особенно политолог отметил реакцию российского бизнес-сообщества. «Мы видели благородную миссию „Яндекс Такси“, когда развозили людей бесплатно, есть акции от Сбербанка по бесплатной доставке, от других российских компаний. Бизнес занимает позицию рядом с российским гражданским обществом», — подчеркнул собеседник агентства. Неравнодушные люди со всей страны и не только хотят почтить память тех, кто погиб в этой трагедии. «Все субъекты федерации, все регионы, органы власти, местного самоуправления выразили чувство сострадания. Во всех регионах России и во многих сопредельных странах, в частности в Белоруссии, сотни людей вышли с цветами, почтить память погибших россиян. Конечно, это свидетельствует о высоком уровне консолидации общества и единства, и в радости, и в беде», — заключил Шаповалов. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Погибли десятки человек, число пострадавших перевалило за сотню. Возбуждено уголовное дело о теракте. Волонтеры оказывали помощь на месте трагедии. В Москве люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при стрельбе в концертном зале.Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи.