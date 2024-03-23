Как россияне отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь людям. Об этом заявил в беседе с URA.RU член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.
«Цель массового террора — всегда посеять панику, страх, ужас, разрушить единство, консолидацию, которая существует в стране. Эти цели не достигнуты. Более того, мы видим, что общество отвечает своим сплочением, солидарностью, взаимопомощью на подобного рода теракты. В частности, нужно отметить действия добровольцев. Молодая гвардия „Единой России“ и множество других добровольческих организаций были на месте в первые часы. Необходимо отметить огромную массу людей, которые приняли участие в помощи пострадавшим. Как только открыли пункты приема крови, в первый же час свыше 600 человек сдали кровь, а сейчас по-прежнему стоят большие очереди», — сказал Владимир Шаповалов.
Особенно политолог отметил реакцию российского бизнес-сообщества. «Мы видели благородную миссию „Яндекс Такси“, когда развозили людей бесплатно, есть акции от Сбербанка по бесплатной доставке, от других российских компаний. Бизнес занимает позицию рядом с российским гражданским обществом», — подчеркнул собеседник агентства.
Неравнодушные люди со всей страны и не только хотят почтить память тех, кто погиб в этой трагедии. «Все субъекты федерации, все регионы, органы власти, местного самоуправления выразили чувство сострадания. Во всех регионах России и во многих сопредельных странах, в частности в Белоруссии, сотни людей вышли с цветами, почтить память погибших россиян. Конечно, это свидетельствует о высоком уровне консолидации общества и единства, и в радости, и в беде», — заключил Шаповалов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям концертного зала. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего в здании начался пожар. Погибли десятки человек, число пострадавших перевалило за сотню. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Волонтеры оказывали помощь на месте трагедии. В Москве люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших при стрельбе в концертном зале.Уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова рассказала, что на фоне ЧП запустили горячую линию психологической помощи.
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