В ЯНАО подрядчика осудили за махинации со сносом авариек

Директора организации, занятой сносом аварийного жилья в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО признали виновным в мошенничестве при сносе аварийного жилья. Подрядчик решил сэкономить и разрешил местным бесплатно забирать весь строительный мусор. Об этом сообщило СУ СК России по ЯНАО.
«Для создания видимости надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов он приобрел фиктивные талоны с заведомо ложными сведениями о приеме строительных отходов, выполненных якобы от имени коммерческой организации в г. Надыме и фиктивно подтвердил ими передачу на полигон 510 кубических метров строительных отходов», — сказано в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Общий объем ущерба, нанесенного подрядчиком бюджету района, оценивается в 425 тыс. рублей — именно эта сумма закладывалась на обеспечение вывоза мусора с мест сноса. Организацию обязали выплатить штраф в размере причиненного ущерба и наложили арест на имущество директора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.