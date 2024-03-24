24 марта 2024
23 марта 2024
22 марта 2024

В ЯНАО подрядчика осудили за махинации со сносом авариек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос долгостроя. Тюмень, долгострой, снос дома, снос, ул герцена 50
Подрядчик в ЯНАО присвоил полмиллиона за невывезенный мусор Фото:

Директора организации, занятой сносом аварийного жилья в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО признали виновным в мошенничестве при сносе аварийного жилья. Подрядчик решил сэкономить и разрешил местным бесплатно забирать весь строительный мусор. Об этом сообщило СУ СК России по ЯНАО.

«Для создания видимости надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов он приобрел фиктивные талоны с заведомо ложными сведениями о приеме строительных отходов, выполненных якобы от имени коммерческой организации в г. Надыме и фиктивно подтвердил ими передачу на полигон 510 кубических метров строительных отходов», — сказано в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Общий объем ущерба, нанесенного подрядчиком бюджету района, оценивается в 425 тыс. рублей — именно эта сумма закладывалась на обеспечение вывоза мусора с мест сноса. Организацию обязали выплатить штраф в размере причиненного ущерба и наложили арест на имущество директора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора организации, занятой сносом аварийного жилья в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО признали виновным в мошенничестве при сносе аварийного жилья. Подрядчик решил сэкономить и разрешил местным бесплатно забирать весь строительный мусор. Об этом сообщило СУ СК России по ЯНАО. «Для создания видимости надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов он приобрел фиктивные талоны с заведомо ложными сведениями о приеме строительных отходов, выполненных якобы от имени коммерческой организации в г. Надыме и фиктивно подтвердил ими передачу на полигон 510 кубических метров строительных отходов», — сказано в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Общий объем ущерба, нанесенного подрядчиком бюджету района, оценивается в 425 тыс. рублей — именно эта сумма закладывалась на обеспечение вывоза мусора с мест сноса. Организацию обязали выплатить штраф в размере причиненного ущерба и наложили арест на имущество директора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...