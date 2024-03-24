Школьники ЯНАО примут участие в параде Победы на Красной площади

Ученики пятого класса Обдорской гимназии Салехарда поедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО.
«Ребята из Обдорской гимназии Салехарда — победители регионального конкурса „Самый дружный Интеркласс: стирая границы“. В награду гимназисты окружной столицы примут участие в параде Победы на Красной площади», — сообщает пресс-служба окружного депобразования в официальном telegram-канале.
Конкурс «Самый дружный интеркласс: стирая границы» проводился по инициативе председателя регионального центра добровольческих инициатив Светланы Опенько. Ученики пятого класса Обдорской гимназии, ставшие победителями конкурса, рассказали о культуре бурятского народа.
Ранее URA.RU сообщало о реализации конкурса в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Цель конкурса — укрепление связей между представителями разных национальностей, знакомство с культурой и традициями народов России.
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