24 марта 2024
23 марта 2024

Школьники ЯНАО примут участие в параде Победы на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, кремль, спасская башня, вид на красную площадь
Победители регионального конкурса ЯНАО поедут на парад Победы в Москву Фото:

Ученики пятого класса Обдорской гимназии Салехарда поедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО.

«Ребята из Обдорской гимназии Салехарда — победители регионального конкурса „Самый дружный Интеркласс: стирая границы“. В награду гимназисты окружной столицы примут участие в параде Победы на Красной площади», — сообщает пресс-служба окружного депобразования в официальном telegram-канале.

Конкурс «Самый дружный интеркласс: стирая границы» проводился по инициативе председателя регионального центра добровольческих инициатив Светланы Опенько. Ученики пятого класса Обдорской гимназии, ставшие победителями конкурса, рассказали о культуре бурятского народа.

Ранее URA.RU сообщало о реализации конкурса в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Цель конкурса — укрепление связей между представителями разных национальностей, знакомство с культурой и традициями народов России.

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Ученики пятого класса Обдорской гимназии Салехарда поедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО. «Ребята из Обдорской гимназии Салехарда — победители регионального конкурса „Самый дружный Интеркласс: стирая границы“. В награду гимназисты окружной столицы примут участие в параде Победы на Красной площади», — сообщает пресс-служба окружного депобразования в официальном telegram-канале. Конкурс «Самый дружный интеркласс: стирая границы» проводился по инициативе председателя регионального центра добровольческих инициатив Светланы Опенько. Ученики пятого класса Обдорской гимназии, ставшие победителями конкурса, рассказали о культуре бурятского народа. Ранее URA.RU сообщало о реализации конкурса в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Цель конкурса — укрепление связей между представителями разных национальностей, знакомство с культурой и традициями народов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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