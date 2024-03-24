Школьники ЯНАО примут участие в параде Победы на Красной площади

25 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Победители регионального конкурса ЯНАО поедут на парад Победы в Москву Фото: Роман Наумов © URA.RU Ученики пятого класса Обдорской гимназии Салехарда поедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО. «Ребята из Обдорской гимназии Салехарда — победители регионального конкурса „Самый дружный Интеркласс: стирая границы“. В награду гимназисты окружной столицы примут участие в параде Победы на Красной площади», — сообщает пресс-служба окружного депобразования в официальном telegram-канале. Конкурс «Самый дружный интеркласс: стирая границы» проводился по инициативе председателя регионального центра добровольческих инициатив Светланы Опенько. Ученики пятого класса Обдорской гимназии, ставшие победителями конкурса, рассказали о культуре бурятского народа. Ранее URA.RU сообщало о реализации конкурса в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Цель конкурса — укрепление связей между представителями разных национальностей, знакомство с культурой и традициями народов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученики пятого класса Обдорской гимназии Салехарда поедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщает департамент образования ЯНАО. «Ребята из Обдорской гимназии Салехарда — победители регионального конкурса „Самый дружный Интеркласс: стирая границы“. В награду гимназисты окружной столицы примут участие в параде Победы на Красной площади», — сообщает пресс-служба окружного депобразования в официальном telegram-канале. Конкурс «Самый дружный интеркласс: стирая границы» проводился по инициативе председателя регионального центра добровольческих инициатив Светланы Опенько. Ученики пятого класса Обдорской гимназии, ставшие победителями конкурса, рассказали о культуре бурятского народа. Ранее URA.RU сообщало о реализации конкурса в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Цель конкурса — укрепление связей между представителями разных национальностей, знакомство с культурой и традициями народов России.