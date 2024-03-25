В Тюмени выросли цены на косметологические услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Косметология в Тюмени в среднем подорожала на 10 — 15% Фото:

В Тюмени подорожала стоимость косметологических услуг. Об этом URA.RU рассказал врач-косметолог Юрий Гуров. По его словам, изменилась цена как на препараты для инъекций, так и на расходные материалы.

«Появилась цикличность: препараты у нас увеличиваются по стоимости каждый месяц. Например, филеры для губ дорожают на 10% примерно раз в квартал. Они все идут в основном импортные, но и российские аналоги также растут в цене», — рассказал Юрий Гуров.

По словам врача, помимо самих препаратов для инъекций, выросла стоимость и расходных материалов. Анестетик, перчатки, маски, шприцы — также подорожали.

Повышение стоимости препаратов и комплектующих отразилось и на прайсе для клиентов. В среднем, стоимость косметологических услуг за последний год подорожала на 10 — 15%. При этом, как отмечает Гуров, это не сказалось на спросе среди горожан.

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В Тюмени подорожала стоимость косметологических услуг. Об этом URA.RU рассказал врач-косметолог Юрий Гуров. По его словам, изменилась цена как на препараты для инъекций, так и на расходные материалы. «Появилась цикличность: препараты у нас увеличиваются по стоимости каждый месяц. Например, филеры для губ дорожают на 10% примерно раз в квартал. Они все идут в основном импортные, но и российские аналоги также растут в цене», — рассказал Юрий Гуров. По словам врача, помимо самих препаратов для инъекций, выросла стоимость и расходных материалов. Анестетик, перчатки, маски, шприцы — также подорожали. Повышение стоимости препаратов и комплектующих отразилось и на прайсе для клиентов. В среднем, стоимость косметологических услуг за последний год подорожала на 10 — 15%. При этом, как отмечает Гуров, это не сказалось на спросе среди горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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