В Тюмени выросли цены на косметологические услуги

Косметология в Тюмени в среднем подорожала на 10 — 15% Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени подорожала стоимость косметологических услуг. Об этом URA.RU рассказал врач-косметолог Юрий Гуров. По его словам, изменилась цена как на препараты для инъекций, так и на расходные материалы.

«Появилась цикличность: препараты у нас увеличиваются по стоимости каждый месяц. Например, филеры для губ дорожают на 10% примерно раз в квартал. Они все идут в основном импортные, но и российские аналоги также растут в цене», — рассказал Юрий Гуров.

По словам врача, помимо самих препаратов для инъекций, выросла стоимость и расходных материалов. Анестетик, перчатки, маски, шприцы — также подорожали.

Повышение стоимости препаратов и комплектующих отразилось и на прайсе для клиентов. В среднем, стоимость косметологических услуг за последний год подорожала на 10 — 15%. При этом, как отмечает Гуров, это не сказалось на спросе среди горожан.