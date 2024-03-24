В Москве начались процедуры опознания погибших в теракте в «Крокусе»

В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители Депздрава столицы.
«Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. […] Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — сообщает Депздрав Москвы на официальном сайте. Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. В настоящее время известно о 133 погибших. URA.RU подготовило материал, в котором рассказывается, как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга. Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители Депздрава столицы. «Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. […] Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — сообщает Депздрав Москвы на официальном сайте. Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. В настоящее время известно о 133 погибших. URA.RU подготовило материал, в котором рассказывается, как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга. Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.