В Москве начались процедуры опознания погибших в теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В Москве началось опознание погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители Депздрава столицы. «Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. […] Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — сообщает Депздрав Москвы на официальном сайте. Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. В настоящее время известно о 133 погибших. URA.RU подготовило материал, в котором рассказывается, как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга. Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили представители Депздрава столицы. «Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. […] Учитывая сложность проведения процедуры, в некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель», — сообщает Депздрав Москвы на официальном сайте. Родственникам на месте помогают оформить все документы. Организована служба психологической поддержки. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда террористы открыли огонь по посетителям концертного зала. В настоящее время известно о 133 погибших. URA.RU подготовило материал, в котором рассказывается, как люди в «Крокус Сити Холле» спасали друг друга. Россия отомстит всем, кто причастен к трагедии в «Крокусе», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.