25 марта 2024

Тюменский биатлонист взял серебро на чемпионате России

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина сибири". Тренировка перед соревнованиями. Тюмень , биатлон, лыжники, александр логинов
Александр Логинов взял серебро в гонке преследования Фото:

Тюменский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером чемпионата России по биатлону. Информацию сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.

«Тюменский спортсмен Александр Логинов — серебряный призер Чемпионата России по биатлону», — сообщили в telegram-канале информационного центра региона. Тюменец стал вторым в гонке преследования.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская биатлонистка стала обладательницей золотой медали на чемпионате России. Виктория Сливко одержала победу в спринте.

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Тюменский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером чемпионата России по биатлону. Информацию сообщил инфоцентр правительства Тюменской области. «Тюменский спортсмен Александр Логинов — серебряный призер Чемпионата России по биатлону», — сообщили в telegram-канале информационного центра региона. Тюменец стал вторым в гонке преследования. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская биатлонистка стала обладательницей золотой медали на чемпионате России. Виктория Сливко одержала победу в спринте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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