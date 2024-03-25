Тюменский биатлонист взял серебро на чемпионате России

Александр Логинов взял серебро в гонке преследования
Тюменский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером чемпионата России по биатлону. Информацию сообщил инфоцентр правительства Тюменской области.
«Тюменский спортсмен Александр Логинов — серебряный призер Чемпионата России по биатлону», — сообщили в telegram-канале информационного центра региона. Тюменец стал вторым в гонке преследования.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменская биатлонистка стала обладательницей золотой медали на чемпионате России. Виктория Сливко одержала победу в спринте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.