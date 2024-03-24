Тюменская спортсменка победила в спринте чемпионата России по биатлону

Виктория Сливко завоевала золотую медаль (архивное фото)
Спортсменка тюменской сборной Виктория Сливко взяла золотую медаль в спринте на чемпионате РФ по биатлону. Информация представлена в турнирной таблице.
«Спринт 7.5 км. Женщины. Золото — Виктория Сливко, Тюменская область», — говорится в турнирной таблице.
Ранее URA.RU писало, что старт чемпионата, проходящего в Тюменской области, был перенесен. Он должен был пройти 23 и 24 марта, однако из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, соревнования стартовали 25 марта.
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