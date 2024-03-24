24 марта 2024

Тюменская спортсменка победила в спринте чемпионата России по биатлону

Биатлонистка Сливко из тюменской сборной взяла «золото» в спринте чемпионата РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , сливко виктория, хрустальный глобус
Виктория Сливко завоевала золотую медаль (архивное фото) Фото:

Спортсменка тюменской сборной Виктория Сливко взяла золотую медаль в спринте на чемпионате РФ по биатлону. Информация представлена в турнирной таблице.

«Спринт 7.5 км. Женщины. Золото — Виктория Сливко, Тюменская область», — говорится в турнирной таблице.

Ранее URA.RU писало, что старт чемпионата, проходящего в Тюменской области, был перенесен. Он должен был пройти 23 и 24 марта, однако из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, соревнования стартовали 25 марта.

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Спортсменка тюменской сборной Виктория Сливко взяла золотую медаль в спринте на чемпионате РФ по биатлону. Информация представлена в турнирной таблице. «Спринт 7.5 км. Женщины. Золото — Виктория Сливко, Тюменская область», — говорится в турнирной таблице. Ранее URA.RU писало, что старт чемпионата, проходящего в Тюменской области, был перенесен. Он должен был пройти 23 и 24 марта, однако из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, соревнования стартовали 25 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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