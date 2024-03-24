Тюменская спортсменка победила в спринте чемпионата России по биатлону

Биатлонистка Сливко из тюменской сборной взяла «золото» в спринте чемпионата РФ

25 марта 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Виктория Сливко завоевала золотую медаль (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спортсменка тюменской сборной Виктория Сливко взяла золотую медаль в спринте на чемпионате РФ по биатлону. Информация представлена в турнирной таблице. «Спринт 7.5 км. Женщины. Золото — Виктория Сливко, Тюменская область», — говорится в турнирной таблице. Ранее URA.RU писало, что старт чемпионата, проходящего в Тюменской области, был перенесен. Он должен был пройти 23 и 24 марта, однако из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, соревнования стартовали 25 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортсменка тюменской сборной Виктория Сливко взяла золотую медаль в спринте на чемпионате РФ по биатлону. Информация представлена в турнирной таблице. «Спринт 7.5 км. Женщины. Золото — Виктория Сливко, Тюменская область», — говорится в турнирной таблице. Ранее URA.RU писало, что старт чемпионата, проходящего в Тюменской области, был перенесен. Он должен был пройти 23 и 24 марта, однако из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, соревнования стартовали 25 марта.