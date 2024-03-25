Художники со всей страны собрались в Тюмени, чтобы скорбеть

26 марта 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Родина выставки — Красноярск, именно там ее готовили несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени открывается художественная выставка «Меланхолия», которую привезли из Красноярска. Как рассказала URA.RU куратор выставки, этим событием художники выражают свое право на грусть и скорбь. «Эта выставка готовилась в музейно-выставочном комплексе Красноярска несколько лет и для меня каждая работа в ней близка. Все картины в ней — это понятие „меланхолии“ через личные истории и через всеобщую. Центральной работой, наверное, можно назвать картину красноярской художницы Дарьи Бралковой „Токсичная позитивность“. Этой выставкой мы выражаем свое право скорбеть и грустить», — рассказала URA.RU куратор выставки Надежда Котова. В одном пространстве художники со всей России объединили не только картины, но инсталляции, арт-медитацию, тексты и цифровое искусство. Участвуют работы из Красноярска, Новосибирска, Томска, Москвы и Тюмени. Открытие экспозиции пройдет 28 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открывается художественная выставка «Меланхолия», которую привезли из Красноярска. Как рассказала URA.RU куратор выставки, этим событием художники выражают свое право на грусть и скорбь. «Эта выставка готовилась в музейно-выставочном комплексе Красноярска несколько лет и для меня каждая работа в ней близка. Все картины в ней — это понятие „меланхолии“ через личные истории и через всеобщую. Центральной работой, наверное, можно назвать картину красноярской художницы Дарьи Бралковой „Токсичная позитивность“. Этой выставкой мы выражаем свое право скорбеть и грустить», — рассказала URA.RU куратор выставки Надежда Котова. В одном пространстве художники со всей России объединили не только картины, но инсталляции, арт-медитацию, тексты и цифровое искусство. Участвуют работы из Красноярска, Новосибирска, Томска, Москвы и Тюмени. Открытие экспозиции пройдет 28 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми.