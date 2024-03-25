25 марта 2024

Художники со всей страны собрались в Тюмени, чтобы скорбеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Красноярский экономический форум 2017. Первый день. Красноярск, речной вокзал, енисей, красноярск
Родина выставки — Красноярск, именно там ее готовили несколько лет Фото:

В Тюмени открывается художественная выставка «Меланхолия», которую привезли из Красноярска. Как рассказала URA.RU куратор выставки, этим событием художники выражают свое право на грусть и скорбь.

«Эта выставка готовилась в музейно-выставочном комплексе Красноярска несколько лет и для меня каждая работа в ней близка. Все картины в ней — это понятие „меланхолии“ через личные истории и через всеобщую. Центральной работой, наверное, можно назвать картину красноярской художницы Дарьи Бралковой „Токсичная позитивность“. Этой выставкой мы выражаем свое право скорбеть и грустить», — рассказала URA.RU куратор выставки Надежда Котова.

В одном пространстве художники со всей России объединили не только картины, но инсталляции, арт-медитацию, тексты и цифровое искусство. Участвуют работы из Красноярска, Новосибирска, Томска, Москвы и Тюмени. Открытие экспозиции пройдет 28 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми.

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В Тюмени открывается художественная выставка «Меланхолия», которую привезли из Красноярска. Как рассказала URA.RU куратор выставки, этим событием художники выражают свое право на грусть и скорбь. «Эта выставка готовилась в музейно-выставочном комплексе Красноярска несколько лет и для меня каждая работа в ней близка. Все картины в ней — это понятие „меланхолии“ через личные истории и через всеобщую. Центральной работой, наверное, можно назвать картину красноярской художницы Дарьи Бралковой „Токсичная позитивность“. Этой выставкой мы выражаем свое право скорбеть и грустить», — рассказала URA.RU куратор выставки Надежда Котова. В одном пространстве художники со всей России объединили не только картины, но инсталляции, арт-медитацию, тексты и цифровое искусство. Участвуют работы из Красноярска, Новосибирска, Томска, Москвы и Тюмени. Открытие экспозиции пройдет 28 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проходит выставка копий шедевров мировой живописи, написанных детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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