26 марта 2024

Замгубернатора Носков объяснил курганцам, откуда в лесу взялись кучи собранных веток. Видео

Замгубернатора Носков: ветки в курганском лесу были порубочными остатками
© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, лес, дорога
В лесу были порубочные остатки Фото:

Ветки, обнаруженные курганцами в лесу вблизи Голубых озер, были порубочными остатками. Об этом сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.

«Ветки, сложенные у деревьев в лесу в Сиреневом, были порубочными остатками. На сегодняшний день они утилизированы. Проехали еще раз по этой территории и посмотрели: да, она очищена», — рассказал Носков в видео, опубликованном в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Замгубернатора отметил, что до начала пожароопасного сезона власти стараются приводить леса в порядок. Эту задачу выполняют Курганский лесопожарный центр и арендаторы лесных участков. Носков поблагодарил граждан, которые обращают внимание на засорение лесов.

Жители Курганской области обнаружили аккуратно сложенные кучи из веток в лесу рядом с Голубыми озерами. Представители департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что по данному факту проведена проверка, а ветки сожжены на безопасном расстоянии от деревьев.

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Ветки, обнаруженные курганцами в лесу вблизи Голубых озер, были порубочными остатками. Об этом сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков. «Ветки, сложенные у деревьев в лесу в Сиреневом, были порубочными остатками. На сегодняшний день они утилизированы. Проехали еще раз по этой территории и посмотрели: да, она очищена», — рассказал Носков в видео, опубликованном в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Замгубернатора отметил, что до начала пожароопасного сезона власти стараются приводить леса в порядок. Эту задачу выполняют Курганский лесопожарный центр и арендаторы лесных участков. Носков поблагодарил граждан, которые обращают внимание на засорение лесов. Жители Курганской области обнаружили аккуратно сложенные кучи из веток в лесу рядом с Голубыми озерами. Представители департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что по данному факту проведена проверка, а ветки сожжены на безопасном расстоянии от деревьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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