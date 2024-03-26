Замгубернатора Носков: ветки в курганском лесу были порубочными остатками

В лесу были порубочные остатки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветки, обнаруженные курганцами в лесу вблизи Голубых озер, были порубочными остатками. Об этом сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.

«Ветки, сложенные у деревьев в лесу в Сиреневом, были порубочными остатками. На сегодняшний день они утилизированы. Проехали еще раз по этой территории и посмотрели: да, она очищена», — рассказал Носков в видео, опубликованном в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Замгубернатора отметил, что до начала пожароопасного сезона власти стараются приводить леса в порядок. Эту задачу выполняют Курганский лесопожарный центр и арендаторы лесных участков. Носков поблагодарил граждан, которые обращают внимание на засорение лесов.

Жители Курганской области обнаружили аккуратно сложенные кучи из веток в лесу рядом с Голубыми озерами. Представители департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что по данному факту проведена проверка, а ветки сожжены на безопасном расстоянии от деревьев.