В Кургане бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов

27 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Еще два бывших бойца ЧВК «Вагнер» в Кургане получили статус ветерана боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане два бывших бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшие в специальной военной операции, получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В церемонии вручения удостоверений приняли участие военный комиссар военного комиссариата города Кургана Сергей Дюрягин и советник департамента по работе с регионами государственного фонда „Защитники Отечества“ Андрей Енин. Удостоверения получили два ветерана — бывшие участники ЧВК „Вагнер“», — рассказали в реготделении фонда. Ветеран СВО Кирилл Гарифуллин ранее получил медаль «За отвагу». На церемонии он отметил, что с началом СВО пошел добровольцем защищать Родину. Теперь он готов сотрудничать с фондом «Защитники Отечества», участвовать в патриотических мероприятиях для молодежи. В декабре 2023 года первый экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение ветерана боевых действий. Всего на данный момент статус ветеранов и документ получили четыре курганца из ЧВК. Ранее сообщалось, что документы на рассмотрении комиссии направили более 150 человек из Курганской области. В реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли бывшим бойцам сформировать необходимый пакет документов и направить в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане два бывших бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшие в специальной военной операции, получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В церемонии вручения удостоверений приняли участие военный комиссар военного комиссариата города Кургана Сергей Дюрягин и советник департамента по работе с регионами государственного фонда „Защитники Отечества“ Андрей Енин. Удостоверения получили два ветерана — бывшие участники ЧВК „Вагнер“», — рассказали в реготделении фонда. Ветеран СВО Кирилл Гарифуллин ранее получил медаль «За отвагу». На церемонии он отметил, что с началом СВО пошел добровольцем защищать Родину. Теперь он готов сотрудничать с фондом «Защитники Отечества», участвовать в патриотических мероприятиях для молодежи. В декабре 2023 года первый экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение ветерана боевых действий. Всего на данный момент статус ветеранов и документ получили четыре курганца из ЧВК. Ранее сообщалось, что документы на рассмотрении комиссии направили более 150 человек из Курганской области. В реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли бывшим бойцам сформировать необходимый пакет документов и направить в Москву.