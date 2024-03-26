В Кургане бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов

В Кургане два бывших бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшие в специальной военной операции, получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».
«В церемонии вручения удостоверений приняли участие военный комиссар военного комиссариата города Кургана Сергей Дюрягин и советник департамента по работе с регионами государственного фонда „Защитники Отечества“ Андрей Енин. Удостоверения получили два ветерана — бывшие участники ЧВК „Вагнер“», — рассказали в реготделении фонда.
Ветеран СВО Кирилл Гарифуллин ранее получил медаль «За отвагу». На церемонии он отметил, что с началом СВО пошел добровольцем защищать Родину. Теперь он готов сотрудничать с фондом «Защитники Отечества», участвовать в патриотических мероприятиях для молодежи.
В декабре 2023 года первый экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение ветерана боевых действий. Всего на данный момент статус ветеранов и документ получили четыре курганца из ЧВК. Ранее сообщалось, что документы на рассмотрении комиссии направили более 150 человек из Курганской области. В реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли бывшим бойцам сформировать необходимый пакет документов и направить в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.