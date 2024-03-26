26 марта 2024

В Кургане бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
Еще два бывших бойца ЧВК «Вагнер» в Кургане получили статус ветерана боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кургане два бывших бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшие в специальной военной операции, получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

«В церемонии вручения удостоверений приняли участие военный комиссар военного комиссариата города Кургана Сергей Дюрягин и советник департамента по работе с регионами государственного фонда „Защитники Отечества“ Андрей Енин. Удостоверения получили два ветерана — бывшие участники ЧВК „Вагнер“», — рассказали в реготделении фонда.

Ветеран СВО Кирилл Гарифуллин ранее получил медаль «За отвагу». На церемонии он отметил, что с началом СВО пошел добровольцем защищать Родину. Теперь он готов сотрудничать с фондом «Защитники Отечества», участвовать в патриотических мероприятиях для молодежи.

В декабре 2023 года первый экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение ветерана боевых действий. Всего на данный момент статус ветеранов и документ получили четыре курганца из ЧВК. Ранее сообщалось, что документы на рассмотрении комиссии направили более 150 человек из Курганской области. В реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли бывшим бойцам сформировать необходимый пакет документов и направить в Москву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане два бывших бойца ЧВК «Вагнер», участвовавшие в специальной военной операции, получили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «В церемонии вручения удостоверений приняли участие военный комиссар военного комиссариата города Кургана Сергей Дюрягин и советник департамента по работе с регионами государственного фонда „Защитники Отечества“ Андрей Енин. Удостоверения получили два ветерана — бывшие участники ЧВК „Вагнер“», — рассказали в реготделении фонда. Ветеран СВО Кирилл Гарифуллин ранее получил медаль «За отвагу». На церемонии он отметил, что с началом СВО пошел добровольцем защищать Родину. Теперь он готов сотрудничать с фондом «Защитники Отечества», участвовать в патриотических мероприятиях для молодежи. В декабре 2023 года первый экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил удостоверение ветерана боевых действий. Всего на данный момент статус ветеранов и документ получили четыре курганца из ЧВК. Ранее сообщалось, что документы на рассмотрении комиссии направили более 150 человек из Курганской области. В реготделении фонда «Защитники Отечества» помогли бывшим бойцам сформировать необходимый пакет документов и направить в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...