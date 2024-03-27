Артюхов передал росгвардейцам коптеры и приборы ночного видения

Власти ЯНАО закупили новое оснащение для Росгвардии

28 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Бойцы Росгвардии получили новый транспорт и технику Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов.