27 марта 2024

Артюхов передал росгвардейцам коптеры и приборы ночного видения

Власти ЯНАО закупили новое оснащение для Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Бойцы Росгвардии получили новый транспорт и технику Фото:

Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов.

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Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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