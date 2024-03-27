Артюхов передал росгвардейцам коптеры и приборы ночного видения

Бойцы Росгвардии получили новый транспорт и техникуФото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов.
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Подразделения Росгвардии ЯНАО получили новый транспорт и технику, в том числе квадрокоптеры и тепловизоры. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Усиливаем безопасность на Ямале. Передал бойцам Росгвардии новый транспорт и оборудование — квадрокоптеры, бронежилеты, оптические прицелы, тепловизоры и многое другое. Парни поддерживают порядок в регионе, выполняют боевые задачи, в том числе в зоне СВО. Техника, с которой они работают, должна быть надежной и современной», — написал в официальном telegram-канале Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало о том, что на Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Были введены региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС для привлечения молодых специалистов.