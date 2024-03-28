Депутаты с размахом отметят 30-летие Тюменской облдумы

Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников.
«Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства.
Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея.
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Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников. «Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства. Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея.