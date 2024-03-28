Депутаты с размахом отметят 30-летие Тюменской облдумы

На 30-летие Тюменской облдумы депутатов ждут фуршет, концерты и VIP-гости

28 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Тюменские депутаты отпразднуют 30-летие областного парламента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников. «Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства. Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников. «Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства. Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея.