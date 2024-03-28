Депутаты с размахом отметят 30-летие Тюменской облдумы

На 30-летие Тюменской облдумы депутатов ждут фуршет, концерты и VIP-гости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменская областная дума. Тюмень
Тюменские депутаты отпразднуют 30-летие областного парламента Фото:

Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников.

«Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства.

Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа. Об этом URA.RU стало известно от высокопоставленных источников. «Сначала — награждения и фуршет. После депутаты поедут во дворец „Нефтяник“, где перед ними выступят тюменские творческие коллективы. А потом все желающие поедут на неофициальную программу в VIP-ресторане. Место еще обсуждается», — сообщают собеседники агентства. Торжественное заседание запланировано на апрель. Сотрудники аппарата областной думы готовят насыщенную программу в честь юбилея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...