В ЯНАО предприниматель пойдет под суд за подкуп коммерсанта

В Новом Уренгое предприниматель подкупом расширил арендное помещение

29 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

На Ямале коммерсант незаконно получил от предпринимателя 165 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) осудят предпринимателя, который подкупил сотрудника коммерческой организации с целью расширить предоставленное арендодателем помещение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «По данным следствия в городе в 2022 году предприниматель обратился к одному их работников коммерческой организации с просьбой предоставить ему дополнительные площади арендуемого помещения, за что готов был передать денежное вознаграждение. Согласившись с предложением, коммерсанту в пользование предоставлено на 400 квадратных метров больше площадей складского помещения, чем это предусмотрено договором аренды», — говорится в сообщении. Предприниматель выплатил работнику коммерческой организации 165 тысяч рублей. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) осудят предпринимателя, который подкупил сотрудника коммерческой организации с целью расширить предоставленное арендодателем помещение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «По данным следствия в городе в 2022 году предприниматель обратился к одному их работников коммерческой организации с просьбой предоставить ему дополнительные площади арендуемого помещения, за что готов был передать денежное вознаграждение. Согласившись с предложением, коммерсанту в пользование предоставлено на 400 квадратных метров больше площадей складского помещения, чем это предусмотрено договором аренды», — говорится в сообщении. Предприниматель выплатил работнику коммерческой организации 165 тысяч рублей. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело.