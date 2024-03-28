В ЯНАО предприниматель пойдет под суд за подкуп коммерсанта

В Новом Уренгое (ЯНАО) осудят предпринимателя, который подкупил сотрудника коммерческой организации с целью расширить предоставленное арендодателем помещение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«По данным следствия в городе в 2022 году предприниматель обратился к одному их работников коммерческой организации с просьбой предоставить ему дополнительные площади арендуемого помещения, за что готов был передать денежное вознаграждение. Согласившись с предложением, коммерсанту в пользование предоставлено на 400 квадратных метров больше площадей складского помещения, чем это предусмотрено договором аренды», — говорится в сообщении.
Предприниматель выплатил работнику коммерческой организации 165 тысяч рублей. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) осудят предпринимателя, который подкупил сотрудника коммерческой организации с целью расширить предоставленное арендодателем помещение. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «По данным следствия в городе в 2022 году предприниматель обратился к одному их работников коммерческой организации с просьбой предоставить ему дополнительные площади арендуемого помещения, за что готов был передать денежное вознаграждение. Согласившись с предложением, коммерсанту в пользование предоставлено на 400 квадратных метров больше площадей складского помещения, чем это предусмотрено договором аренды», — говорится в сообщении. Предприниматель выплатил работнику коммерческой организации 165 тысяч рублей. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело.