28 марта 2024

48 детей из малообеспеченных семей ЯНАО посетят Тюменскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, виды города, виды тобольска
Ямальские школьники с 28 по 30 марта посетят Тобольск и Тюмень Фото:

48 ямальских школьников из многодетных и малообеспеченных семей с 28 по 30 марта посетят Тобольск и Тюмень. Об этом сообщил информцентр правительства Тюменской области.

«48 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также участников СВО из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района посетят старейшие города [Тюмень и Тобольск] Тюменской области с 28 по 30 марта», — написало правительство региона в telegram-канале. Ямальских школьников ожидает посещение спектаклей, экскурсий, музеев.

Кроме того, ребята пойдут на мастер-классы от мастеров по народным промыслам. Поездка осуществляется благодаря межрегиональному проекту «Освоение Сибири». Он в 2019 году был инициирован Тюменской областной Думой и губернаторами трех регионов — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В прошлом году регионы запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». В рамках его в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста.

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48 ямальских школьников из многодетных и малообеспеченных семей с 28 по 30 марта посетят Тобольск и Тюмень. Об этом сообщил информцентр правительства Тюменской области. «48 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также участников СВО из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района посетят старейшие города [Тюмень и Тобольск] Тюменской области с 28 по 30 марта», — написало правительство региона в telegram-канале. Ямальских школьников ожидает посещение спектаклей, экскурсий, музеев. Кроме того, ребята пойдут на мастер-классы от мастеров по народным промыслам. Поездка осуществляется благодаря межрегиональному проекту «Освоение Сибири». Он в 2019 году был инициирован Тюменской областной Думой и губернаторами трех регионов — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В прошлом году регионы запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». В рамках его в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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