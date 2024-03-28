48 детей из малообеспеченных семей ЯНАО посетят Тюменскую область

Ямальские школьники с 28 по 30 марта посетят Тобольск и Тюмень Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

48 ямальских школьников из многодетных и малообеспеченных семей с 28 по 30 марта посетят Тобольск и Тюмень. Об этом сообщил информцентр правительства Тюменской области.

«48 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также участников СВО из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района посетят старейшие города [Тюмень и Тобольск] Тюменской области с 28 по 30 марта», — написало правительство региона в telegram-канале. Ямальских школьников ожидает посещение спектаклей, экскурсий, музеев.

Кроме того, ребята пойдут на мастер-классы от мастеров по народным промыслам. Поездка осуществляется благодаря межрегиональному проекту «Освоение Сибири». Он в 2019 году был инициирован Тюменской областной Думой и губернаторами трех регионов — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В прошлом году регионы запустили совместный проект «Культурное сотрудничество». В рамках его в северных городах пройдут выступления тюменских творческих коллективов. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что постановки и концерты рассчитаны на зрителей разного возраста.