Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной.
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Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. После столкновения 25-летний водитель погиб. Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов.