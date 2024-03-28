На трассе Екатеринбург — Курган в ДТП с грузовиком погиб водитель. Фото

29 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. После столкновения 25-летний водитель погиб. Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов. Водитель «Газели» погиб в ДТП с грузовиком на курганской трассе VK ГИБДД45 Смертельное ДТП с автоцистерной случилось на 202 км трассы Екатеринбург — Курган VK ГИБДД45 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. После столкновения 25-летний водитель погиб. Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов.