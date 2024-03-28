28 марта 2024

На трассе Екатеринбург — Курган в ДТП с грузовиком погиб водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП на трассе Фото:

Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной.

После столкновения 25-летний водитель погиб. Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов.

https://vk.com/feed?w=wall-112000504_3924&z=photo-112000504_457245753%2Fwall-112000504_3924
Водитель «Газели» погиб в ДТП с грузовиком на курганской трассе
https://vk.com/feed?w=wall-112000504_3924&z=photo-112000504_457245754%2Fwall-112000504_3924
Смертельное ДТП с автоцистерной случилось на 202 км трассы Екатеринбург — Курган

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Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Курган в Шадринском округе. Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. «Авария произошла около 7 часов утра на 202-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган. <….> В результате столкновения водитель Газели от полученных травм скончался», — информирует паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Смертельная авария произошла утром 29 марта. Недалеко от села Сухринское водитель «Газели», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. После столкновения 25-летний водитель погиб. Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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