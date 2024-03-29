Тюменские малыши прослушали лекцию о теракте в «Крокусе» в ущерб психике

29 марта 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Тюменские дети рассказывали своим родителям о теракте в «Крокусе Сити Холл» на манер стихотворений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени дошкольникам рассказывают о погибших в ходе теракта «Крокус Сити Холл». Как рассказала URA.RU тюменка, обратившаяся в редакцию, эта акция состоялась в одном из детских центров. «В одном из детских центров наблюдала картину, когда дети в память о погибших и пострадавших в подмосковном „Крокус Сити Холл“ делали бумажных журавликов. Пересказывали трагические события со слов преподавателя своим родителям. Как стихи читали. Подобное наносит ущерб детской психике», — рассказала URA.RU тюменка. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отмечает, что федеральной программы по организации подобных мероприятий среди детей пока не разработано. Следовательно, в регионах их проводить не могут. Планово в Тюменской области проходят инструктажи по безопасности четыре раза в год в детских общеобразовательных учреждениях. Информационными агентством URA.RU направлен запрос в детский центр туризма и краеведения, где по словам тюменки проходило мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени дошкольникам рассказывают о погибших в ходе теракта «Крокус Сити Холл». Как рассказала URA.RU тюменка, обратившаяся в редакцию, эта акция состоялась в одном из детских центров. «В одном из детских центров наблюдала картину, когда дети в память о погибших и пострадавших в подмосковном „Крокус Сити Холл“ делали бумажных журавликов. Пересказывали трагические события со слов преподавателя своим родителям. Как стихи читали. Подобное наносит ущерб детской психике», — рассказала URA.RU тюменка. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отмечает, что федеральной программы по организации подобных мероприятий среди детей пока не разработано. Следовательно, в регионах их проводить не могут. Планово в Тюменской области проходят инструктажи по безопасности четыре раза в год в детских общеобразовательных учреждениях. Информационными агентством URA.RU направлен запрос в детский центр туризма и краеведения, где по словам тюменки проходило мероприятие.