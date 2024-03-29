Екатеринбургский рэпер Vacio разыграет подарок перед уходом в армию

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) собирается разыграть свою кепку перед службой в армии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Случайному человеку, который оставит комментарий под этим сообщением подарю эту кепку перед уходом в армию», — написал музыкант. Подготовленный подарок Васильев лично расписал.
Артист уже прошел медкомиссию и побрился налысо. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После мероприятия его посадили на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.
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