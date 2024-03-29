Екатеринбургский рэпер Vacio разыграет подарок перед уходом в армию

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Отправка призывников в элитные войска. Курган, армия, военные, солдаты, призывники
Рэпер лично расписал подготовленный подарок Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) собирается разыграть свою кепку перед службой в армии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Случайному человеку, который оставит комментарий под этим сообщением подарю эту кепку перед уходом в армию», — написал музыкант. Подготовленный подарок Васильев лично расписал.

Артист уже прошел медкомиссию и побрился налысо. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После мероприятия его посадили на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) собирается разыграть свою кепку перед службой в армии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Случайному человеку, который оставит комментарий под этим сообщением подарю эту кепку перед уходом в армию», — написал музыкант. Подготовленный подарок Васильев лично расписал. Артист уже прошел медкомиссию и побрился налысо. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После мероприятия его посадили на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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