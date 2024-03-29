Екатеринбургский рэпер Vacio разыграет подарок перед уходом в армию

29 марта 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Рэпер лично расписал подготовленный подарок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) собирается разыграть свою кепку перед службой в армии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Случайному человеку, который оставит комментарий под этим сообщением подарю эту кепку перед уходом в армию», — написал музыкант. Подготовленный подарок Васильев лично расписал. Артист уже прошел медкомиссию и побрился налысо. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После мероприятия его посадили на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей, а под конец срока снова арестовали на 10 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) собирается разыграть свою кепку перед службой в армии. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Случайному человеку, который оставит комментарий под этим сообщением подарю эту кепку перед уходом в армию», — написал музыкант. Подготовленный подарок Васильев лично расписал. Артист уже прошел медкомиссию и побрился налысо. До этого его не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину из-за участия в «голой» вечеринке. После мероприятия его посадили на 15 суток и выписали штраф в 200 тысяч рублей, а под конец срока снова арестовали на 10 суток.