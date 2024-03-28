Осужденный экс-директор Фонда жилстроя ЯНАО вернет больше ста миллионов рублей в бюджет

Фонд жилстроя ЯНАО взыскал с бывшего директора 109 миллионов рублей

29 марта 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд постановил взыскать с Калашникова 109 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Арбитражный суд ЯНАО обязал экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова возвратить в бюджет организации более ста миллионов рублей, об этом сообщается в решении суда. Сам Калашников был осужден за хищение бюджетных средств, в то время, когда он занимал пост директора фонда. «Взыскать с Виктора Калашникова в пользу НКО „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ 107 миллионов рублей убытков. Всего взыскать — 109 143 152 рубля 11 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. Калашников принимал работы по фото. Адвокаты экс-чиновника пытались доказать, что это делал не сам Калашников, будучи директором Фонда, а его подчиненные. Но позиция суда была однозначной — за подчиненных полную ответственность несет начальник. Сам Калашников был приговорен судом Салехарда за растрату бюджетных средств к семи годам лишения свободы. За примерное поведение, он был отпущен домой, но прокуратура ЯНАО оспорила решение суда, и экс-директор был водворен обратно в колонию. Поэтому, в Арбитражном суде за Калашникова свидетельствовал его представитель. Экс-директор уже имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. На нее уже набежали пени, которые также требуется оплатить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд ЯНАО обязал экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова возвратить в бюджет организации более ста миллионов рублей, об этом сообщается в решении суда. Сам Калашников был осужден за хищение бюджетных средств, в то время, когда он занимал пост директора фонда. «Взыскать с Виктора Калашникова в пользу НКО „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ 107 миллионов рублей убытков. Всего взыскать — 109 143 152 рубля 11 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. Калашников принимал работы по фото. Адвокаты экс-чиновника пытались доказать, что это делал не сам Калашников, будучи директором Фонда, а его подчиненные. Но позиция суда была однозначной — за подчиненных полную ответственность несет начальник. Сам Калашников был приговорен судом Салехарда за растрату бюджетных средств к семи годам лишения свободы. За примерное поведение, он был отпущен домой, но прокуратура ЯНАО оспорила решение суда, и экс-директор был водворен обратно в колонию. Поэтому, в Арбитражном суде за Калашникова свидетельствовал его представитель. Экс-директор уже имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. На нее уже набежали пени, которые также требуется оплатить.