28 марта 2024

Осужденный экс-директор Фонда жилстроя ЯНАО вернет больше ста миллионов рублей в бюджет

Фонд жилстроя ЯНАО взыскал с бывшего директора 109 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд постановил взыскать с Калашникова 109 млн рублей Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Арбитражный суд ЯНАО обязал экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова возвратить в бюджет организации более ста миллионов рублей, об этом сообщается в решении суда. Сам Калашников был осужден за хищение бюджетных средств, в то время, когда он занимал пост директора фонда.

«Взыскать с Виктора Калашникова в пользу НКО „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ 107 миллионов рублей убытков. Всего взыскать — 109 143 152 рубля 11 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО.

Калашников принимал работы по фото. Адвокаты экс-чиновника пытались доказать, что это делал не сам Калашников, будучи директором Фонда, а его подчиненные. Но позиция суда была однозначной — за подчиненных полную ответственность несет начальник.

Сам Калашников был приговорен судом Салехарда за растрату бюджетных средств к семи годам лишения свободы. За примерное поведение, он был отпущен домой, но прокуратура ЯНАО оспорила решение суда, и экс-директор был водворен обратно в колонию. Поэтому, в Арбитражном суде за Калашникова свидетельствовал его представитель. Экс-директор уже имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. На нее уже набежали пени, которые также требуется оплатить.

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Арбитражный суд ЯНАО обязал экс-директора окружного Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова возвратить в бюджет организации более ста миллионов рублей, об этом сообщается в решении суда. Сам Калашников был осужден за хищение бюджетных средств, в то время, когда он занимал пост директора фонда. «Взыскать с Виктора Калашникова в пользу НКО „Фонд жилищного строительства ЯНАО“ 107 миллионов рублей убытков. Всего взыскать — 109 143 152 рубля 11 копеек», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО. Калашников принимал работы по фото. Адвокаты экс-чиновника пытались доказать, что это делал не сам Калашников, будучи директором Фонда, а его подчиненные. Но позиция суда была однозначной — за подчиненных полную ответственность несет начальник. Сам Калашников был приговорен судом Салехарда за растрату бюджетных средств к семи годам лишения свободы. За примерное поведение, он был отпущен домой, но прокуратура ЯНАО оспорила решение суда, и экс-директор был водворен обратно в колонию. Поэтому, в Арбитражном суде за Калашникова свидетельствовал его представитель. Экс-директор уже имеет задолженность перед Ямальским бюджетом по исполнительному листу в 60 миллионов рублей. На нее уже набежали пени, которые также требуется оплатить.
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