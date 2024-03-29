Курганский депутат нашла автора письма, которого искал боец с СВО. Фото

29 марта 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Школьница, написавшая письмо солдату, оказалась в социальном центре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский депутат Анастасия Романович разыскала автора письма, которое стало для бойца СВО талисманом. Школьница оказалась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщила Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Встретилась со Снежаной, той самой девочкой, которую искал боец с СВО, чтобы поблагодарить за письмо, ставшее для него талисманом, и просил меня помочь. Я даже представить не могла, что поиски приведут меня в областной социально-реабилитационный центр. Так вышло, что Снежана сейчас находится там вместе с младшими братом и сестрой. Больше сказать не могу. Но, слава Богу, с детьми все в порядке», — написала Романович. Депутат отметила, что девочка едва сдержала слезы, когда увидела видеопослание от бойца. В начале марта к Романович обратился боец с позывным «Академик». Он просил разыскать школьницу из Кургана, которая отправила открытку-поздравление ко Дню защитника Отечества. Боец решил сделать девочке ответный подарок. Романович выполнила просьбу и передала подарки детям. Депутат Анастасия Романович нашла курганскую школьницу, которую разыскивал боец с СВО Фото: Анастасия Романович, «ВКонтакте», https://vk.com/feed?w=wall9863893_10419 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский депутат Анастасия Романович разыскала автора письма, которое стало для бойца СВО талисманом. Школьница оказалась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщила Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Встретилась со Снежаной, той самой девочкой, которую искал боец с СВО, чтобы поблагодарить за письмо, ставшее для него талисманом, и просил меня помочь. Я даже представить не могла, что поиски приведут меня в областной социально-реабилитационный центр. Так вышло, что Снежана сейчас находится там вместе с младшими братом и сестрой. Больше сказать не могу. Но, слава Богу, с детьми все в порядке», — написала Романович. Депутат отметила, что девочка едва сдержала слезы, когда увидела видеопослание от бойца. В начале марта к Романович обратился боец с позывным «Академик». Он просил разыскать школьницу из Кургана, которая отправила открытку-поздравление ко Дню защитника Отечества. Боец решил сделать девочке ответный подарок. Романович выполнила просьбу и передала подарки детям.