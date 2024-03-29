Курганский депутат Анастасия Романович разыскала автора письма, которое стало для бойца СВО талисманом. Школьница оказалась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщила Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Встретилась со Снежаной, той самой девочкой, которую искал боец с СВО, чтобы поблагодарить за письмо, ставшее для него талисманом, и просил меня помочь. Я даже представить не могла, что поиски приведут меня в областной социально-реабилитационный центр. Так вышло, что Снежана сейчас находится там вместе с младшими братом и сестрой. Больше сказать не могу. Но, слава Богу, с детьми все в порядке», — написала Романович.
Депутат отметила, что девочка едва сдержала слезы, когда увидела видеопослание от бойца. В начале марта к Романович обратился боец с позывным «Академик». Он просил разыскать школьницу из Кургана, которая отправила открытку-поздравление ко Дню защитника Отечества. Боец решил сделать девочке ответный подарок. Романович выполнила просьбу и передала подарки детям.
Депутат Анастасия Романович нашла курганскую школьницу, которую разыскивал боец с СВО
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Курганский депутат Анастасия Романович разыскала автора письма, которое стало для бойца СВО талисманом. Школьница оказалась в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, сообщила Романович на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Встретилась со Снежаной, той самой девочкой, которую искал боец с СВО, чтобы поблагодарить за письмо, ставшее для него талисманом, и просил меня помочь. Я даже представить не могла, что поиски приведут меня в областной социально-реабилитационный центр. Так вышло, что Снежана сейчас находится там вместе с младшими братом и сестрой. Больше сказать не могу. Но, слава Богу, с детьми все в порядке», — написала Романович. Депутат отметила, что девочка едва сдержала слезы, когда увидела видеопослание от бойца. В начале марта к Романович обратился боец с позывным «Академик». Он просил разыскать школьницу из Кургана, которая отправила открытку-поздравление ко Дню защитника Отечества. Боец решил сделать девочке ответный подарок. Романович выполнила просьбу и передала подарки детям.