29 марта 2024

В Ноябрьске по пути на День оленевода образовалась длинная пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, чумы
В Ноябрьске 30 марта проходит День оленевода Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 30 марта в районе берега озера Ханто образовалась гигантская пробка. Люди жалуются, что не могут попасть на празднование Дня оленевода, сообщает ямалец.

«Час и 20 минут стоим без движения в ряду для движения прямо на Ханто возле ноябрьского ТЦ. 30 метров до перекрестка — полтора часа! Перед нами машин 15 было, осталось семь-восемь. Уже развернулись, уехали, нафик эту «Авку», — написал анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте».

День оленевода в Ноябрьске пройдет с 11.00 до 17.30 на берегу озера Ханто. Гости праздника смогут прокататься на оленьих упряжках и снегоходах, поучаствовать в национальных играх народов и мастер-классах. Кроме того, будет организована большая ярмарка. Ямальские мастера представят свои работы, сувениры и разные лакомства.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 30 марта в районе берега озера Ханто образовалась гигантская пробка. Люди жалуются, что не могут попасть на празднование Дня оленевода, сообщает ямалец. «Час и 20 минут стоим без движения в ряду для движения прямо на Ханто возле ноябрьского ТЦ. 30 метров до перекрестка — полтора часа! Перед нами машин 15 было, осталось семь-восемь. Уже развернулись, уехали, нафик эту «Авку», — написал анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». День оленевода в Ноябрьске пройдет с 11.00 до 17.30 на берегу озера Ханто. Гости праздника смогут прокататься на оленьих упряжках и снегоходах, поучаствовать в национальных играх народов и мастер-классах. Кроме того, будет организована большая ярмарка. Ямальские мастера представят свои работы, сувениры и разные лакомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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