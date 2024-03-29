В Ноябрьске по пути на День оленевода образовалась длинная пробка. Фото

30 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске 30 марта проходит День оленевода Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 30 марта в районе берега озера Ханто образовалась гигантская пробка. Люди жалуются, что не могут попасть на празднование Дня оленевода, сообщает ямалец. «Час и 20 минут стоим без движения в ряду для движения прямо на Ханто возле ноябрьского ТЦ. 30 метров до перекрестка — полтора часа! Перед нами машин 15 было, осталось семь-восемь. Уже развернулись, уехали, нафик эту «Авку», — написал анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». День оленевода в Ноябрьске пройдет с 11.00 до 17.30 на берегу озера Ханто. Гости праздника смогут прокататься на оленьих упряжках и снегоходах, поучаствовать в национальных играх народов и мастер-классах. Кроме того, будет организована большая ярмарка. Ямальские мастера представят свои работы, сувениры и разные лакомства. Фото: группа «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) 30 марта в районе берега озера Ханто образовалась гигантская пробка. Люди жалуются, что не могут попасть на празднование Дня оленевода, сообщает ямалец. «Час и 20 минут стоим без движения в ряду для движения прямо на Ханто возле ноябрьского ТЦ. 30 метров до перекрестка — полтора часа! Перед нами машин 15 было, осталось семь-восемь. Уже развернулись, уехали, нафик эту «Авку», — написал анонимный пользователь в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте». День оленевода в Ноябрьске пройдет с 11.00 до 17.30 на берегу озера Ханто. Гости праздника смогут прокататься на оленьих упряжках и снегоходах, поучаствовать в национальных играх народов и мастер-классах. Кроме того, будет организована большая ярмарка. Ямальские мастера представят свои работы, сувениры и разные лакомства.