Что известно о доме в Кургане, из которого выселяют жильцов

Жилой дом в Кургане, у которого рушится стена, один из самых проблемных

30 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Капремонт дома планировался в 2022 году, но не состоялся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Срочное расселение дома в Кургане Многоквартирный дом, из которого власти выселяют жильцов, один из самых проблемных в Кургане. URA.RU собрало всю информацию, которая есть в открытых источниках. «Роман Медведев отметил, что дом по улице Красномаячная, 62, а — один из самых сложных как по коммуникациям, так и по объему восстановительных работ, которые необходимо провести на доме», — указано в публикации сообщества «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Романа Медведева. Также мэрия сообщала, что в доме проходил ремонт. В нем заменялись сети канализации, водоснабжения, проводились отделочные работы. Работы на коммуникациях, накануне дня эвакуации были почти завершены, как сообщала мэрия. Рабочие подрядчика, перед объявлением о возможном обрушении стены, приступили к отделке стен в коридорах. Кроме того, администрация города отмечала, что ремонтные работы в доме проводились благодаря выделенной региональными властями субсидии для обслуживающей организации — МУП «Прометей». Дом, по информации из открытых источников, был построен в 1971 году. В нем пять этажей и всего три подъезда. Стены выполнены из кирпича, а перекрытия железобетонные. В управлении МУП «Прометей» находился жилой дом с 1 ноября 2019 года, а общая площадь его помещений составляет 3292,9 квадратных метров. Капитальный ремонт здания, а именно крыши и фасада планировался в 2022 году, но не произошел. Ранее жители дома жаловались местным властям на изношенность инженерных сетей и состояние здания. При этом долг собственников перед управкомпанией составлял 1,7 млн рублей. В подвале дома происходили порывы, в результате которых подвал был затоплен, а в подъездах и квартирах образовывалась сырость. Затем власти объявили о том, что дом включен в ремонтную программу управляющей организации. Сейчас власти объявили жильцам дома о необходимом расселении из-за угрозы обрушения стены, прокомментировав, что вернуться граждане смогут в квартиры после проведения восстановительных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многоквартирный дом, из которого власти выселяют жильцов, один из самых проблемных в Кургане. URA.RU собрало всю информацию, которая есть в открытых источниках. «Роман Медведев отметил, что дом по улице Красномаячная, 62, а — один из самых сложных как по коммуникациям, так и по объему восстановительных работ, которые необходимо провести на доме», — указано в публикации сообщества «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на слова директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Романа Медведева. Также мэрия сообщала, что в доме проходил ремонт. В нем заменялись сети канализации, водоснабжения, проводились отделочные работы. Работы на коммуникациях, накануне дня эвакуации были почти завершены, как сообщала мэрия. Рабочие подрядчика, перед объявлением о возможном обрушении стены, приступили к отделке стен в коридорах. Кроме того, администрация города отмечала, что ремонтные работы в доме проводились благодаря выделенной региональными властями субсидии для обслуживающей организации — МУП «Прометей». Дом, по информации из открытых источников, был построен в 1971 году. В нем пять этажей и всего три подъезда. Стены выполнены из кирпича, а перекрытия железобетонные. В управлении МУП «Прометей» находился жилой дом с 1 ноября 2019 года, а общая площадь его помещений составляет 3292,9 квадратных метров. Капитальный ремонт здания, а именно крыши и фасада планировался в 2022 году, но не произошел. Ранее жители дома жаловались местным властям на изношенность инженерных сетей и состояние здания. При этом долг собственников перед управкомпанией составлял 1,7 млн рублей. В подвале дома происходили порывы, в результате которых подвал был затоплен, а в подъездах и квартирах образовывалась сырость. Затем власти объявили о том, что дом включен в ремонтную программу управляющей организации. Сейчас власти объявили жильцам дома о необходимом расселении из-за угрозы обрушения стены, прокомментировав, что вернуться граждане смогут в квартиры после проведения восстановительных работ.