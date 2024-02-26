26 февраля 2024

Власти отреагировали на жалобу курганцев, которые неделю ждали ремонта после прорыва

В подвале дома в Кургане, где произошел прорыв воды, подрядчик поменяет трубы
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, канализация, ржавые трубы, аварийный подвал, аварийный подъезд дома, разруха, плесень на стене, гнилые трубы
Из-за прорыва труб в квартирах дома намокали стены (архивное фото) Фото:

Подрядчик приступил к ремонту в подвале дома №62а по улице Красномаячной в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Жильцы жаловались — управляющая компания неделю не может устранить прорыв воды.

«Указанный дом включен в ремонтную программу МУП „Прометей“ по замене изношенных коммуникаций. Подрядчик приступил к ремонту, материал для замены коммуникаций закуплен и завезен на дом», — рассказали специалисты администрации в ответном сообщении на жалобу, размещенную на портале «Обратись».

Горожане отмечали, что из-за прорыва горячей воды в подъезде дома появилось испарение. Стены квартир начинают отсыревать и намокать. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести аудит в «Прометее». Он призвал население помочь «навести порядок» в работе компании мэрии посредством обращения в различные ведомства и министерства.

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Подрядчик приступил к ремонту в подвале дома №62а по улице Красномаячной в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Жильцы жаловались — управляющая компания неделю не может устранить прорыв воды. «Указанный дом включен в ремонтную программу МУП „Прометей“ по замене изношенных коммуникаций. Подрядчик приступил к ремонту, материал для замены коммуникаций закуплен и завезен на дом», — рассказали специалисты администрации в ответном сообщении на жалобу, размещенную на портале «Обратись». Горожане отмечали, что из-за прорыва горячей воды в подъезде дома появилось испарение. Стены квартир начинают отсыревать и намокать. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести аудит в «Прометее». Он призвал население помочь «навести порядок» в работе компании мэрии посредством обращения в различные ведомства и министерства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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