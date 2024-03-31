В Тюмени подорожали квартиры в новостройках

01 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 14%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито Недвижимость». По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза. «Тюмень, изменение предложения за год — 227%. Изменение спроса за год — 1%. Изменение цены за год — 14%. Изменение цены за квартал — 0%», — указано в исследовании. Отмечается, что средняя цена квартиры в новостройке в Тюмени достигла 6,6 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, в регионе также подорожала суточная аренда квартир. В феврале ее стоимость выросла на 11%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 14%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито Недвижимость». По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза. «Тюмень, изменение предложения за год — 227%. Изменение спроса за год — 1%. Изменение цены за год — 14%. Изменение цены за квартал — 0%», — указано в исследовании. Отмечается, что средняя цена квартиры в новостройке в Тюмени достигла 6,6 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, в регионе также подорожала суточная аренда квартир. В феврале ее стоимость выросла на 11%.