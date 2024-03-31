31 марта 2024

В Тюмени подорожали квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, кран, многоэтажка, строительный кран, строительство, новостройки, стройка, кран башенный, новостройка
По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза Фото:

В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 14%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито Недвижимость». По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза.

«Тюмень, изменение предложения за год — 227%. Изменение спроса за год — 1%. Изменение цены за год — 14%. Изменение цены за квартал — 0%», — указано в исследовании.

Отмечается, что средняя цена квартиры в новостройке в Тюмени достигла 6,6 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, в регионе также подорожала суточная аренда квартир. В феврале ее стоимость выросла на 11%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год квартиры в новостройках подорожали на 14%. Об этом URA.RU рассказали в компании «Авито Недвижимость». По данным исследователей, предложение жилья в новых домах также выросло в 3,3 раза. «Тюмень, изменение предложения за год — 227%. Изменение спроса за год — 1%. Изменение цены за год — 14%. Изменение цены за квартал — 0%», — указано в исследовании. Отмечается, что средняя цена квартиры в новостройке в Тюмени достигла 6,6 млн рублей. Как ранее писало URA.RU, в регионе также подорожала суточная аренда квартир. В феврале ее стоимость выросла на 11%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...