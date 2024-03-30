В Тюменской области повысились цены на посуточную аренду квартир в 2024 году. Скрин

31 марта 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В регионе посуточная аренда квартир подорожала на 11% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области в феврале 2024 года на 11% подорожала посуточная аренда квартир. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. «Средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года в регионе составила две тысячи рублей, что на 11% выше в сравнении с годом ранее. За год суточная арендная ставка увеличилась у всех типов квартир, за исключением трехкомнатных квартир, у которых стоимость за год не изменилась и составила в среднем три тысячи рублей», — рассказал специалист. По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в Тюменской области объем предложения квартир, доступных для краткосрочной аренды, увеличился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Уточняется, что увеличение количества объявлений о посуточной аренде зафиксировано по всем типам квартир. Наибольший рост отмечается у студий — 62%. Руководитель направления краткосрочной аренды сообщал, что интерес тюменцев и туристов к посуточной аренде квартир в областной столице увеличился более чем в два раза за 2022 год. Также в том году уже фиксировалось увеличение цен. Так, студия в среднем арендовалась за 1600 рублей, а «однушка» за 1700 рублей. Фото: «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в феврале 2024 года на 11% подорожала посуточная аренда квартир. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. «Средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года в регионе составила две тысячи рублей, что на 11% выше в сравнении с годом ранее. За год суточная арендная ставка увеличилась у всех типов квартир, за исключением трехкомнатных квартир, у которых стоимость за год не изменилась и составила в среднем три тысячи рублей», — рассказал специалист. По данным «Авито Недвижимости», в феврале 2024 года в Тюменской области объем предложения квартир, доступных для краткосрочной аренды, увеличился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Уточняется, что увеличение количества объявлений о посуточной аренде зафиксировано по всем типам квартир. Наибольший рост отмечается у студий — 62%. Руководитель направления краткосрочной аренды сообщал, что интерес тюменцев и туристов к посуточной аренде квартир в областной столице увеличился более чем в два раза за 2022 год. Также в том году уже фиксировалось увеличение цен. Так, студия в среднем арендовалась за 1600 рублей, а «однушка» за 1700 рублей.