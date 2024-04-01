В Тюмени водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Фото

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, скорая помощь
Ребенка после ДТП увезли в медучреждение Фото:

В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь.

«На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время».

Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

На место ДТП прибыли экстренные службы
На место ДТП прибыли экстренные службы
Фото:
Пострадавшего ребенка госпитализировали
Пострадавшего ребенка госпитализировали
Фото:

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В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь. «На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время». Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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