В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь.
«На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время».
Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь. «На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время». Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.