В Тюмени водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Фото

01 апреля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Ребенка после ДТП увезли в медучреждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь. «На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время». Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен. На место ДТП прибыли экстренные службы telеgram-канал «Тюменское время» Фото: Пострадавшего ребенка госпитализировали telеgram-канал «Тюменское время» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени вечером 1 апреля водитель кроссовера на пешеходном переходе сбил девятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. По информации очевидцев, ребенка увезла скорая помощь. «На перекрестке улиц Самарцева и Ставропольская в Тюмени автомобиль сбил мальчика 9 лет. Водитель скрылся с места аварии. Ребенка с места аварии увезли на скорой», — передает telegram-канал «Тюменское время». Очевидцы уточняют, что мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работают экстренные службы. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.