Тюменским призывникам не будут приходить электронные повестки

Сергей Чирков: в Тюменской области пока пользуемся бумажными носителями
Призывники Тюменской области не будут получать электронные повестки через Госуслуги во время весеннего призыва. Об этом заявил военный миссар Тюменской области Сергей Чирков на пресс-конференции с журналистами.
«Мы пока в Тюменской области пользуемся „по-старинке“ бумажными носителями. Надеемся и планируем перейти к электронным повесткам уже к осеннему призыву», — заявил Чирков.
Во время весеннего призыва на срочную службу отправится 1800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев смогут пройти службу в президентском полку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!