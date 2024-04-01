Тюменским призывникам не будут приходить электронные повестки

02 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Сергей Чирков: в Тюменской области пока пользуемся бумажными носителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Призывники Тюменской области не будут получать электронные повестки через Госуслуги во время весеннего призыва. Об этом заявил военный миссар Тюменской области Сергей Чирков на пресс-конференции с журналистами. «Мы пока в Тюменской области пользуемся „по-старинке“ бумажными носителями. Надеемся и планируем перейти к электронным повесткам уже к осеннему призыву», — заявил Чирков. Во время весеннего призыва на срочную службу отправится 1800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев смогут пройти службу в президентском полку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Призывники Тюменской области не будут получать электронные повестки через Госуслуги во время весеннего призыва. Об этом заявил военный миссар Тюменской области Сергей Чирков на пресс-конференции с журналистами. «Мы пока в Тюменской области пользуемся „по-старинке“ бумажными носителями. Надеемся и планируем перейти к электронным повесткам уже к осеннему призыву», — заявил Чирков. Во время весеннего призыва на срочную службу отправится 1800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев смогут пройти службу в президентском полку.