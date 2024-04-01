01 апреля 2024

В ЯНАО будут судить мужчину, напавшего с банкой на полицейского

В Аксарке пьяный мужчина кинул стеклянную банку в участкового полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, полиция, патрулирование
Напавшего на участкового мужчину ждет суд Фото:

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

«Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО.

Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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