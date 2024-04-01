В ЯНАО будут судить мужчину, напавшего с банкой на полицейского

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.
«Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО.
Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.