В ЯНАО будут судить мужчину, напавшего с банкой на полицейского

В Аксарке пьяный мужчина кинул стеклянную банку в участкового полиции

02 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Напавшего на участкового мужчину ждет суд Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пьяный мужчина, проявлявший агрессию против своей сожительницы напал на участкового со стеклянной банкой, когда тот прибыл на вызов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «Женщина обратилась за помощью к участковому уполномоченному. Сотрудник полиции, прибывший по вызову, потребовал от правонарушителя прекратить противоправные действия. В ответ на законные действия полицейского мужчина применил к нему насилие, а именно бросил в него стеклянной банкой с жидкостью, причинив сотруднику полиции физическую боль», — сообщили на официальном telegram-канале СУ СКР по ЯНАО. Следствие установило все обстоятельства преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.