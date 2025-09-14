Россияне жалуются на сбои на Госуслугах

У части россиян перестали работать «Госуслуги»
У части россиян перестали работать «Госуслуги»

Пользователи из разных регионов России столкнулись с перебоями в работе портала и мобильного приложения «Госуслуги» 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным, жалобы на сбои поступают из Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской, Томской, Брянской областей, а также Санкт-Петербурга. К 17:00 по московскому времени зафиксировано более 300 обращений с жалобами. Журналисты URA.RU из Свердловской области проверили работу «Госуслуг» — у них ресурс работает штатно.

В России с 12 по 14 сентября проходят выборы. Голосовать могут граждане России старше 18 лет с паспортом или военным билетом. Для голосования не по месту регистрации нужно заранее выбрать участок через «Госуслуги» или МФЦ. В третий день голосования в ЦИК РФ также сообщали о DDos-атаках на ресурсы центрального избиркома, однако это не мешает избирательному процессу.

Ранее российские пользователи уже сталкивались с массовыми сбоями в работе крупных интернет-сервисов — так, месяцем ранее наблюдались перебои в доступе к сервисам Google, о чем сообщал Downdetector. Тогда жалобы поступали из разных регионов, включая Санкт-Петербург, Москву и Ленинградскую область. Пользователи отмечали недоступность сайта Google и проблемы с мобильным приложением.

