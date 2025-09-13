Огонь охватил балкон на четвертом этаже (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) в минувшие сутки произошел пожар в многоквартирном доме по улице Транспортная. Здесь загорелся балкон на четвертом этаже. О происшествии сообщили в окружном Управлении МЧС.
«В Ноябрьске по улице Транспортная, произошло возгорание в жилом доме. В результате огнем повреждено отделочные материалы балкона и обшивка балконов 4 и 5 этажей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Данные о пострадавших не уточняются. Причина возгорания устанавливается.
