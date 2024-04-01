НТВ снял выпуск про курганца, который держал детей на цепи и в конюшне

02 апреля 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Курганца обвиняют в том, что он запирал детей в конюшне и держал жену на цепи Фото: Анна Майорова © URA.RU Семья из Курганской области приехала на передачу «За гранью» на федеральном телеканале НТВ из-за того, что отца обвиняют в насилии над пятью дочерями. При этом, его супруга и мать детей все отрицает. Информация об этом сообщается на официальном сайте телеканала НТВ. «Отца семейства обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан, его обвиняют в истязании собственных детей. Вот только супруга теперь все отрицает. Неужели она написала заявление на мужа под давлением свекра?» — указано в описании к выпуску. На передаче прозвучало, что между супругами были ссоры, в одной из которых мужчина дергал жену за плечи и толкнул. Как отмечает Анастасия, героиня программы, под влиянием отца своего мужа и из-за эмоционального состояния она написала заявление на своего мужа. Их вызывали на допросы, опрашивали супругов и дочерей. Спустя время после разговора с полицией дочерей у семьи забрали и отвезли в больницу на обследование, а мужа задержали. Было озвучено, что сейчас дети живут с временным опекуном — свекром Анастасии. При этом, соседи и знакомые семьи утверждают, что глава семейства действительно избивает жену и дочек. По словам одной из участниц программы, Анастасию видели избитой до состояния полусмерти. Также соседи отмечают, что мужчина приковывал свою супругу цепью и не пускал ее в дом. Жители деревни в Далматовском округе утверждают, что в семье Анастасии также есть признаки рабства, так как детей заставляют долго время трудиться в огороде, а мужчина запугивает соседей и свою семью. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области Юлия Овчаренко приходила на передачу Первого канала «Мужское/Женское». Она заявляла, что ее бывший муж Александр забрал детей и не хочет возвращать. Сам супруг не соглашался с обвинением. По его словам, женщина угрожала дочери отправить интимные видео ее одноклассникам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Курганской области приехала на передачу «За гранью» на федеральном телеканале НТВ из-за того, что отца обвиняют в насилии над пятью дочерями. При этом, его супруга и мать детей все отрицает. Информация об этом сообщается на официальном сайте телеканала НТВ. «Отца семейства обвиняют в том, что он держал жену на цепи, а пятерых дочерей избивал и запирал на конюшне. Страшные слухи о многодетном соседе давно ходили среди жителей поселка Широковское [Далматовский округ, Курганская область]. Сейчас мужчина задержан, его обвиняют в истязании собственных детей. Вот только супруга теперь все отрицает. Неужели она написала заявление на мужа под давлением свекра?» — указано в описании к выпуску. На передаче прозвучало, что между супругами были ссоры, в одной из которых мужчина дергал жену за плечи и толкнул. Как отмечает Анастасия, героиня программы, под влиянием отца своего мужа и из-за эмоционального состояния она написала заявление на своего мужа. Их вызывали на допросы, опрашивали супругов и дочерей. Спустя время после разговора с полицией дочерей у семьи забрали и отвезли в больницу на обследование, а мужа задержали. Было озвучено, что сейчас дети живут с временным опекуном — свекром Анастасии. При этом, соседи и знакомые семьи утверждают, что глава семейства действительно избивает жену и дочек. По словам одной из участниц программы, Анастасию видели избитой до состояния полусмерти. Также соседи отмечают, что мужчина приковывал свою супругу цепью и не пускал ее в дом. Жители деревни в Далматовском округе утверждают, что в семье Анастасии также есть признаки рабства, так как детей заставляют долго время трудиться в огороде, а мужчина запугивает соседей и свою семью. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области Юлия Овчаренко приходила на передачу Первого канала «Мужское/Женское». Она заявляла, что ее бывший муж Александр забрал детей и не хочет возвращать. Сам супруг не соглашался с обвинением. По его словам, женщина угрожала дочери отправить интимные видео ее одноклассникам.