Губернатор Шумков рассказал, кого в первую очередь надо эвакуировать при наводнении

Губернатор предупредил курганцев о рисках подтоплений из-за аномального тепла
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, шумков вадим, куренков александр
Аномальное потепление ожидается с 3 апреля, напомнил Шумков (фото из архива) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о риске подтоплений из-за повышения температуры с 3 по 7 апреля в регионе и рассказал, кому уделить внимание в случае в эвакуации. Об этом он заявил, ссылаясь на данные Гидрометцентра в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)»

«Гидрометцентр информирует о возможном повышении температуры с 3 по 7 апреля. Аномально теплая для этого времени погода увеличивает риск резкого повышения уровня воды в реках и подтопления ряда территорий. Просьба к вам, друзья, быть готовыми выполнять все рекомендации, эвакуироваться в случае необходимости, особое внимание уделить пожилым и маломобильным родственникам, детям. Не бросать без помощи животных», — указано в канале.

Также Шумков отметил, что профильные службы и главы округов уже осведомлены о необходимых мерах предосторожности. В том числе, касающихся оперативных мер мониторинга ситуации и информированию населения в связи с прогнозами.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводковому сезону. Также врио главы департамента природных ресурсов региона Валерий Земляных срочно обращался к жителям из-за паводка. Чиновник призывал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил о риске подтоплений из-за повышения температуры с 3 по 7 апреля в регионе и рассказал, кому уделить внимание в случае в эвакуации. Об этом он заявил, ссылаясь на данные Гидрометцентра в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)» «Гидрометцентр информирует о возможном повышении температуры с 3 по 7 апреля. Аномально теплая для этого времени погода увеличивает риск резкого повышения уровня воды в реках и подтопления ряда территорий. Просьба к вам, друзья, быть готовыми выполнять все рекомендации, эвакуироваться в случае необходимости, особое внимание уделить пожилым и маломобильным родственникам, детям. Не бросать без помощи животных», — указано в канале. Также Шумков отметил, что профильные службы и главы округов уже осведомлены о необходимых мерах предосторожности. В том числе, касающихся оперативных мер мониторинга ситуации и информированию населения в связи с прогнозами. Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил региональному ГУ МЧС и главам муниципалитетов усилить подготовку к предстоящему паводковому сезону. Также врио главы департамента природных ресурсов региона Валерий Земляных срочно обращался к жителям из-за паводка. Чиновник призывал жителей застраховать свое жилье, а также напомнил, какие территории могут быть в зоне подтопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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