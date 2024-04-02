Курганский режиссер стал претендентом на национальную премию

Константин Романов представил проект «Мистория» на премию «Россия — страна возможностей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский режиссер Константин Романов вошел в число финалистов Национальной премии «Россия — страна возможностей» с проектом «Мистория — Мульти История». В финал отобраны претенденты из 36 регионов России, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.

«Педагог, режиссер киностудии „CompactTV“ Константин Романов из Курганской области вошел в число финалистов Национальной премии „Россия — страна возможностей“. Всего из 33 000 заявок Экспертным советом были отобраны претенденты, представляющие 36 регионов России», — сообщает ведомство.

Романов представил проект «Мистория», в котором в формате мультфильма рассказывает об исторических личностях. На данный момент создано девять пилотных серий, суммарно они набрали более 1,6 млн просмотров. Сформирована команда, мультфильм создается при участии научного консультанта. «Цель участия в конкурсе — ищем инвестора для проекта, который поможет нам выйти на площадки (тв, стриминг) для первого сезона „Мистории“ про созидателей. Покажем подросткам что будет если из истории убрать вклад ученых вроде Менделеева и Попова, как изменится их жизнь в настоящем. Например, без Попова не было бы мобильной связи. Знание истории молодежью — это важный запрос общества, в решении которого мы готовы помочь», — пояснил Романов URA.RU.

На данном этапе Премии объявлено народное голосование за проекты финалистов. Отдать свой голос за участника можно по 14 апреля. Победители будут объявлены после завершения голосования и экспертной оценки на финальной церемонии награждения.