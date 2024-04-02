Парклет, созданный руками жителей ЯНАО, признан одним из лучших проектов России

Парклет в Губкинском получил награду за шаг «Вдохни жизнь» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Парклет в Губкинском получил федеральную награду. Эта зона отдыха была создана руками горожан, теперь она признана одним и лучших проектов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Бандурко.

«Губкинцы, у нас федеральная награда! Помните, мы вместе с вами делали парклет на городском субботнике летом на парковке у ТЦ „Меркурий“? Этот проект признан одним из лучших в России», — написал Бандурко на своей странице «ВКонтакте».

Награду присудили на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия». Она была получена за второй шаг «Вдохни жизнь», направленный на творческую составляющую города, создание условий для стрит-арта, развитие молодежных центров и превращение заброшенных территорий в арт-кластеры.