Парклет, созданный руками жителей ЯНАО, признан одним из лучших проектов России

Парклет в Губкинском получил федеральную награду. Эта зона отдыха была создана руками горожан, теперь она признана одним и лучших проектов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Бандурко.
«Губкинцы, у нас федеральная награда! Помните, мы вместе с вами делали парклет на городском субботнике летом на парковке у ТЦ „Меркурий“? Этот проект признан одним из лучших в России», — написал Бандурко на своей странице «ВКонтакте».
Награду присудили на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия». Она была получена за второй шаг «Вдохни жизнь», направленный на творческую составляющую города, создание условий для стрит-арта, развитие молодежных центров и превращение заброшенных территорий в арт-кластеры.
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Парклет в Губкинском получил федеральную награду. Эта зона отдыха была создана руками горожан, теперь она признана одним и лучших проектов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Бандурко. «Губкинцы, у нас федеральная награда! Помните, мы вместе с вами делали парклет на городском субботнике летом на парковке у ТЦ „Меркурий“? Этот проект признан одним из лучших в России», — написал Бандурко на своей странице «ВКонтакте». Награду присудили на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия». Она была получена за второй шаг «Вдохни жизнь», направленный на творческую составляющую города, создание условий для стрит-арта, развитие молодежных центров и превращение заброшенных территорий в арт-кластеры.