02 апреля 2024

Парклет, созданный руками жителей ЯНАО, признан одним из лучших проектов России

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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, зона отдыха, бабье лето, беседки, осень, набережная реки кама
Парклет в Губкинском получил награду за шаг «Вдохни жизнь» Фото:

Парклет в Губкинском получил федеральную награду. Эта зона отдыха была создана руками горожан, теперь она признана одним и лучших проектов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Бандурко.

«Губкинцы, у нас федеральная награда! Помните, мы вместе с вами делали парклет на городском субботнике летом на парковке у ТЦ „Меркурий“? Этот проект признан одним из лучших в России», — написал Бандурко на своей странице «ВКонтакте».

Награду присудили на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия». Она была получена за второй шаг «Вдохни жизнь», направленный на творческую составляющую города, создание условий для стрит-арта, развитие молодежных центров и превращение заброшенных территорий в арт-кластеры.

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Парклет в Губкинском получил федеральную награду. Эта зона отдыха была создана руками горожан, теперь она признана одним и лучших проектов России, сообщил глава муниципалитета Андрей Бандурко. «Губкинцы, у нас федеральная награда! Помните, мы вместе с вами делали парклет на городском субботнике летом на парковке у ТЦ „Меркурий“? Этот проект признан одним из лучших в России», — написал Бандурко на своей странице «ВКонтакте». Награду присудили на церемонии закрытия программы городского развития «Пять шагов для городов» на выставке-форуме «Россия». Она была получена за второй шаг «Вдохни жизнь», направленный на творческую составляющую города, создание условий для стрит-арта, развитие молодежных центров и превращение заброшенных территорий в арт-кластеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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