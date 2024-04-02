Один из руководителей курганской Госавтоинспекции Галеев получил новый статус. Скрин

03 апреля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Подполковник Галеев стал замначальника курганской УГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Недавно назначенный врио замначальника управления ГИБДД по Курганской области Рушан Галеев избавился от временной приставки. Данные появились на сайте УМВД региона. «Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области <…> Галеев Рушан Альсимович», — информирует портал УМВД в разделе «Руководство управления УГИБДД». В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили. Прежде подполковник полиции находился в статусе временно исполняющего обязанности заместителя. Галеев был назначен врио замначальника в феврале. До этого он служил командиром батальона ДПС по г. Кургану. Его и другого замначальника, Юрия Филипчука, источники URA.RU называют основными кандидатами на должность главы управления. Прежний начальник, полковник Михаил Чебыкин после отпуска, собрался выйти на пенсию. Его данные исчезли из числа руководителей управления ГИБДД в структуре подразделения УМВД. Подполковник Рушан Галеев стал заместителем начальника курганского управления ГИБДД Руководство УГИБДД УМВД России по Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Недавно назначенный врио замначальника управления ГИБДД по Курганской области Рушан Галеев избавился от временной приставки. Данные появились на сайте УМВД региона. «Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области <…> Галеев Рушан Альсимович», — информирует портал УМВД в разделе «Руководство управления УГИБДД». В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили. Прежде подполковник полиции находился в статусе временно исполняющего обязанности заместителя. Галеев был назначен врио замначальника в феврале. До этого он служил командиром батальона ДПС по г. Кургану. Его и другого замначальника, Юрия Филипчука, источники URA.RU называют основными кандидатами на должность главы управления. Прежний начальник, полковник Михаил Чебыкин после отпуска, собрался выйти на пенсию. Его данные исчезли из числа руководителей управления ГИБДД в структуре подразделения УМВД.