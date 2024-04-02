02 апреля 2024

Тюменец отправился в психушку за фото члена

В Тюменской области мужчина попал на принудительное лечение за интимное фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, решетка, замок, душевнобольной
Принудительное лечение назначили после размещения интимного фото в общем чате Фото:

Жителя Тюменской области отправили на принудительное лечение из-за того, что он опубликовал в общем чате месенджера фото полового органа. Таким образом он пытался познакомиться, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подключился к глобальной сети Интернет, после чего в социальной сети перешел в общую беседу, где разместил фотографию, содержащую информацию порнографического характера, с изображением своего полового органа. Его целью было знакомство», — говорится в сообщении.

Известно, что после этого мужчина разослал эту же фотографию в личные сообщения пользователей различных приложений. Это квалифицировали, как распространение материалов порнографического характера. Обвиняемого приговорили к принудительному лечению, постановление суда вступило в законную силу.

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Жителя Тюменской области отправили на принудительное лечение из-за того, что он опубликовал в общем чате месенджера фото полового органа. Таким образом он пытался познакомиться, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подключился к глобальной сети Интернет, после чего в социальной сети перешел в общую беседу, где разместил фотографию, содержащую информацию порнографического характера, с изображением своего полового органа. Его целью было знакомство», — говорится в сообщении. Известно, что после этого мужчина разослал эту же фотографию в личные сообщения пользователей различных приложений. Это квалифицировали, как распространение материалов порнографического характера. Обвиняемого приговорили к принудительному лечению, постановление суда вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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