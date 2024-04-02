Тюменец отправился в психушку за фото члена

В Тюменской области мужчина попал на принудительное лечение за интимное фото

03 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Принудительное лечение назначили после размещения интимного фото в общем чате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Тюменской области отправили на принудительное лечение из-за того, что он опубликовал в общем чате месенджера фото полового органа. Таким образом он пытался познакомиться, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подключился к глобальной сети Интернет, после чего в социальной сети перешел в общую беседу, где разместил фотографию, содержащую информацию порнографического характера, с изображением своего полового органа. Его целью было знакомство», — говорится в сообщении. Известно, что после этого мужчина разослал эту же фотографию в личные сообщения пользователей различных приложений. Это квалифицировали, как распространение материалов порнографического характера. Обвиняемого приговорили к принудительному лечению, постановление суда вступило в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Тюменской области отправили на принудительное лечение из-за того, что он опубликовал в общем чате месенджера фото полового органа. Таким образом он пытался познакомиться, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, подключился к глобальной сети Интернет, после чего в социальной сети перешел в общую беседу, где разместил фотографию, содержащую информацию порнографического характера, с изображением своего полового органа. Его целью было знакомство», — говорится в сообщении. Известно, что после этого мужчина разослал эту же фотографию в личные сообщения пользователей различных приложений. Это квалифицировали, как распространение материалов порнографического характера. Обвиняемого приговорили к принудительному лечению, постановление суда вступило в законную силу.