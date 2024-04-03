Курганский военком объяснил, когда призывникам начнут отправлять электронные повестки

В Военном комиссариате Курганской области сообщили, что электронные повестки курганским призывникам будут приходить в следующем осеннем призыве. В текущей весенней призывной кампании повестки будут доставляться обычным способом. Об этом на пресс-конференции в региональном военкомате заявил комиссар Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.
«Уже год в этой сфере идет апробация, у нас 4 субъекта РФ задействовано из всех. Мы начнем практику электронных повесток с осенней призывной компании. На данный момент доставка повесток происходит в обычном варианте [на руки]», — заявил Зарипов. Также он отметил особенности данного весеннего призыва, теперь призыву подлежат граждане от 18-30 лет, не имеющих законных оснований для отсрочки и освобождения от военной службы по призыву.
Ранее URA.RU писало, что в военкомате рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Так как она специализируется на подготовке сержантов, они останутся в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту
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В Военном комиссариате Курганской области сообщили, что электронные повестки курганским призывникам будут приходить в следующем осеннем призыве. В текущей весенней призывной кампании повестки будут доставляться обычным способом. Об этом на пресс-конференции в региональном военкомате заявил комиссар Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Уже год в этой сфере идет апробация, у нас 4 субъекта РФ задействовано из всех. Мы начнем практику электронных повесток с осенней призывной компании. На данный момент доставка повесток происходит в обычном варианте [на руки]», — заявил Зарипов. Также он отметил особенности данного весеннего призыва, теперь призыву подлежат граждане от 18-30 лет, не имеющих законных оснований для отсрочки и освобождения от военной службы по призыву. Ранее URA.RU писало, что в военкомате рассказали, куда пойдут служить студенты местной военной кафедры. Так как она специализируется на подготовке сержантов, они останутся в запасе. По желанию, они могут пойти на службу по контракту