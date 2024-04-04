Путин развеял слухи о переходе РФ на военные рельсы: что еще сказал глава на съезде с профсоюзами

Путин: экономика России не становится на военные рельсы

04 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что Россия равномерно развивает все отрасли, а не только оборонную Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжит индексировать МРОТ, к 2030 году он должен составить 35 тысяч рублей. Стране не грозит безработица в ближайшее время, а рост доходов нужных специалистов должен быть ускорен. Россия не переходит на военные рельсы. О чем еще президент страны Владимир Путин говорил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов — в материале URA.RU. Путин призвал устранить разрывы в оплате труда между регионами Глава страны заявил, что надо добиться роста дохода квалифицированных, нужных России специалистов. Также надо устранить разрывы в оплате труда между регионами. Эта задача будет решаться в два этапа: запуск пилотного проекта для бюджетников в некоторых субъектов, а затем масштабирование системы на всю страну с 2027 года. Путин напомнил, что зарплата на предприятиях должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию должны контролировать профсоюзы и Федеральная служба по труду и занятности, а также прокуратура. В России рекордно низкий уровень безработицы, а МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Это произошло благодаря действиям правительства, бизнеса и регионов. Также существенное влияние оказали и профсоюзы. По словам Путина, в феврале 2024 года безработица опустилась до 2,8%, до рекордно низкого уровня. К 2030 году в России должен вдвое вырасти МРОТ. Путин установил планку в 35 тысяч рублей. «Мы постоянно дискутировали на этот счет в последние месяцы, да и в последние годы всегда уделили этому особое внимание. К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей», — отметил президент. Он добавил, что у РФ есть только два пути в плане рабочей силы: либо завозить ее из-за границы, либо повышать производительность труда. Сейчас президент делает акцент на второй пункт. Россия способна сама производить лекарства и технику Страна способна самостоятельно производить для себя все необходимое. Это касается самых разных товаров, включая лекарства, оборудование и транспорт. Путин подчеркнул, что доля отечественных товаров должна вырасти за ближайшие шесть лет. За счет роста ВВП и объема производств удастся увеличить заработную плату сотрудников. По словам президента, сейчас в экономике наблюдаются структурные изменения. При этом экономика не будет переводиться в режим военного времени из-за спецоперации. «Мы не переводим экономику на военные рельсы. Да, мы концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей. Однако развитие их влечет модернизацию и других… Все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано», — сказал Путин. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24». Для России в приоритете остаются рабочие профессии. В стране будет подготовлено около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Путин назвал главную цель террористов, атаковавших «Крокус» Заказчики теракта к «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанести ущерб единству России. Такие данные сейчас дает следствие. Однако страна не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, добавил президент. «У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример профессионального согласия и единства межрелигиозного, единства межэтнического. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается», — поделился Владимир Путин. Путин оценил вклад профсоюзов в СВО Президент подчеркнул большую роль профсоюзов в спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе отправки помощи бойцам от также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. «Хочу искренне поблагодарить всех за эту работу. Спасибо вам большое», — заявил Путин. Также Путин поблагодарил тех, кто возрождает систему профсоюзов в новых территориях. Это сложная, непростая и опасная работа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия продолжит индексировать МРОТ, к 2030 году он должен составить 35 тысяч рублей. Стране не грозит безработица в ближайшее время, а рост доходов нужных специалистов должен быть ускорен. Россия не переходит на военные рельсы. О чем еще президент страны Владимир Путин говорил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов — в материале URA.RU. Глава страны заявил, что надо добиться роста дохода квалифицированных, нужных России специалистов. Также надо устранить разрывы в оплате труда между регионами. Эта задача будет решаться в два этапа: запуск пилотного проекта для бюджетников в некоторых субъектов, а затем масштабирование системы на всю страну с 2027 года. Путин напомнил, что зарплата на предприятиях должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию должны контролировать профсоюзы и Федеральная служба по труду и занятности, а также прокуратура. Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Это произошло благодаря действиям правительства, бизнеса и регионов. Также существенное влияние оказали и профсоюзы. По словам Путина, в феврале 2024 года безработица опустилась до 2,8%, до рекордно низкого уровня. К 2030 году в России должен вдвое вырасти МРОТ. Путин установил планку в 35 тысяч рублей. Он добавил, что у РФ есть только два пути в плане рабочей силы: либо завозить ее из-за границы, либо повышать производительность труда. Сейчас президент делает акцент на второй пункт. Страна способна самостоятельно производить для себя все необходимое. Это касается самых разных товаров, включая лекарства, оборудование и транспорт. Путин подчеркнул, что доля отечественных товаров должна вырасти за ближайшие шесть лет. За счет роста ВВП и объема производств удастся увеличить заработную плату сотрудников. По словам президента, сейчас в экономике наблюдаются структурные изменения. При этом экономика не будет переводиться в режим военного времени из-за спецоперации. Для России в приоритете остаются рабочие профессии. В стране будет подготовлено около миллиона специалистов рабочих профессий для IT-отрасли, фармацевтики, легкой промышленности и других сфер. Заказчики теракта к «Крокус Сити Холле» преследовали цель нанести ущерб единству России. Такие данные сейчас дает следствие. Однако страна не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, добавил президент. Президент подчеркнул большую роль профсоюзов в спецоперации. Профсоюзное движение участвует в сборе отправки помощи бойцам от также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Также Путин поблагодарил тех, кто возрождает систему профсоюзов в новых территориях. Это сложная, непростая и опасная работа.