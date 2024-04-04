Выходка внука угрожает карьере главы ялуторовских коммунистов (Тюменская область) Натальи Александровой. Молодой коммунист Юрий Александров опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, где восхвалял президента Украины Владимира Зеленского.
«За такими людьми хочется идти», — написал про главу государства Александров в соцсети. По данным URA.RU, Александровым заинтересовались тюменские силовики, а потому пост он удалил. (В распоряжении агентства есть скриншоты публикации).
На данный момент решается вопрос о привлечении Александрова к административной ответственности, а карьера бабушки теперь под вопросом. По слухам, руководство обкома КПРФ эта выходка напугала. В стане коммунистов пошли разговоры о смене главы ялуторовского отделения партии.
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Выходка внука угрожает карьере главы ялуторовских коммунистов (Тюменская область) Натальи Александровой. Молодой коммунист Юрий Александров опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, где восхвалял президента Украины Владимира Зеленского. «За такими людьми хочется идти», — написал про главу государства Александров в соцсети. По данным URA.RU, Александровым заинтересовались тюменские силовики, а потому пост он удалил. (В распоряжении агентства есть скриншоты публикации). На данный момент решается вопрос о привлечении Александрова к административной ответственности, а карьера бабушки теперь под вопросом. По слухам, руководство обкома КПРФ эта выходка напугала. В стане коммунистов пошли разговоры о смене главы ялуторовского отделения партии.