Выходка внука угрожает карьере главы ялуторовских коммунистов

04 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Наталья Александрова может остаться без должности в КПРФ из-за выходки внука Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Выходка внука угрожает карьере главы ялуторовских коммунистов (Тюменская область) Натальи Александровой. Молодой коммунист Юрий Александров опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, где восхвалял президента Украины Владимира Зеленского. «За такими людьми хочется идти», — написал про главу государства Александров в соцсети. По данным URA.RU, Александровым заинтересовались тюменские силовики, а потому пост он удалил. (В распоряжении агентства есть скриншоты публикации). На данный момент решается вопрос о привлечении Александрова к административной ответственности, а карьера бабушки теперь под вопросом. По слухам, руководство обкома КПРФ эта выходка напугала. В стане коммунистов пошли разговоры о смене главы ялуторовского отделения партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выходка внука угрожает карьере главы ялуторовских коммунистов (Тюменская область) Натальи Александровой. Молодой коммунист Юрий Александров опубликовал на своей странице ВКонтакте пост, где восхвалял президента Украины Владимира Зеленского. «За такими людьми хочется идти», — написал про главу государства Александров в соцсети. По данным URA.RU, Александровым заинтересовались тюменские силовики, а потому пост он удалил. (В распоряжении агентства есть скриншоты публикации). На данный момент решается вопрос о привлечении Александрова к административной ответственности, а карьера бабушки теперь под вопросом. По слухам, руководство обкома КПРФ эта выходка напугала. В стане коммунистов пошли разговоры о смене главы ялуторовского отделения партии.