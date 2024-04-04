Из-за начинающих водителей на тюменских дорогах стали чаще гибнуть люди

Начинающие тюменские водители стали в два раза чаще совершать смертельные аварии

05 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

С начала года по вине начинающих водителей на дорогах Тюменской области погибли пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За первые три месяца 2024 года по вине начинающих водителей на дорогах Тюменской области погибли пять человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Там уточнили, что за тот же период прошлого года автолюбители этой категории спровоцировали два ДТП со смертельным исходом. «За первые три месяца 2024 года по вине начинающих водителей со стажем до двух лет погибли пять человек, 37 получили травмы различной степени тяжести. Годом ранее из-за действий новичков скончались два человека. Ранения получили 47 участников дорожного движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Всего с начала 2024 года по вине начинающих водителей произошло 26 аварий. За аналогичный период прошлого года новички спровоцировали 33 ДТП. По данным источников агентства, одна из причин подобной статистики — низкий уровень подготовки водителей в тюменских автошколах. «За последние несколько лет качество подготовки курсантов в тюменских автошколах действительно снизилось. Это констатируют как силовики, так и опытные участники дорожного движения», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первые три месяца 2024 года по вине начинающих водителей на дорогах Тюменской области погибли пять человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Там уточнили, что за тот же период прошлого года автолюбители этой категории спровоцировали два ДТП со смертельным исходом. «За первые три месяца 2024 года по вине начинающих водителей со стажем до двух лет погибли пять человек, 37 получили травмы различной степени тяжести. Годом ранее из-за действий новичков скончались два человека. Ранения получили 47 участников дорожного движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Всего с начала 2024 года по вине начинающих водителей произошло 26 аварий. За аналогичный период прошлого года новички спровоцировали 33 ДТП. По данным источников агентства, одна из причин подобной статистики — низкий уровень подготовки водителей в тюменских автошколах. «За последние несколько лет качество подготовки курсантов в тюменских автошколах действительно снизилось. Это констатируют как силовики, так и опытные участники дорожного движения», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.