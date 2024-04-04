В Курганской области восстановили размытую паводком дорогу

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Сейчас по дороге в состоянии проехать любое транспортное средство (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кетовском округе Курганской области дорожным службам удалось восстановить подъезд к деревне Кривина. Дорогу размыло после аномального потепления и резкого таяния снега, передают специалисты администрации территории.

«Варгашинским ДРСП оперативно произведена отсыпка щебнем участка подъездной дороги к деревне Кривина, размытого в результате аномального потепления и быстрого таяния снежного покрова. Доступность всех видов транспортных средств восстановлена», — написано в telegram-канале ведомства.

Днем ранее жители Целинного округа жаловались на затопленную дорогу. Собеседники URA.RU отмечали, что речь идет о трассе в сторону Челябинска.

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В Кетовском округе Курганской области дорожным службам удалось восстановить подъезд к деревне Кривина. Дорогу размыло после аномального потепления и резкого таяния снега, передают специалисты администрации территории. «Варгашинским ДРСП оперативно произведена отсыпка щебнем участка подъездной дороги к деревне Кривина, размытого в результате аномального потепления и быстрого таяния снежного покрова. Доступность всех видов транспортных средств восстановлена», — написано в telegram-канале ведомства. Днем ранее жители Целинного округа жаловались на затопленную дорогу. Собеседники URA.RU отмечали, что речь идет о трассе в сторону Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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