В Курганской области восстановили размытую паводком дорогу

В Кетовском округе Курганской области дорожным службам удалось восстановить подъезд к деревне Кривина. Дорогу размыло после аномального потепления и резкого таяния снега, передают специалисты администрации территории.
«Варгашинским ДРСП оперативно произведена отсыпка щебнем участка подъездной дороги к деревне Кривина, размытого в результате аномального потепления и быстрого таяния снежного покрова. Доступность всех видов транспортных средств восстановлена», — написано в telegram-канале ведомства.
Днем ранее жители Целинного округа жаловались на затопленную дорогу. Собеседники URA.RU отмечали, что речь идет о трассе в сторону Челябинска.
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В Кетовском округе Курганской области дорожным службам удалось восстановить подъезд к деревне Кривина. Дорогу размыло после аномального потепления и резкого таяния снега, передают специалисты администрации территории. «Варгашинским ДРСП оперативно произведена отсыпка щебнем участка подъездной дороги к деревне Кривина, размытого в результате аномального потепления и быстрого таяния снежного покрова. Доступность всех видов транспортных средств восстановлена», — написано в telegram-канале ведомства. Днем ранее жители Целинного округа жаловались на затопленную дорогу. Собеседники URA.RU отмечали, что речь идет о трассе в сторону Челябинска.