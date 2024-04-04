Курганская Госавтоинспекция сделала заявление из-за сложных дорожных условий

ГИБДД предупредила курганских водителей о сложной обстановке из-за тумана

05 апреля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

ГИБДД предупредила курганских водителей о тумане на курганских дорогах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганская Госавтоинспекция сделала предупреждение водителям из-за сложных дорожных условий. Автомобилистов просят учитывать туман при вождении. Об этом информирует telegram-канал ведомства. «Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах в туман», — говорится в обращении. Залогом безопасности является соблюдение правил дорожного движения, сообщили курганцам в полиции. Водителям напомнили, что в тумане расположение объектов на дороге кажется более далеким. Если ехать безопасно трудно, следует остановиться. Пешеходы должны удостовериться, что при переходе дорог, транспорт их пропускает. Ранее URA.RU сообщало, что Курган накрыло густым туманом. Об этом сообщили читатели портала, которые предположили, что движение на трассах может быть затруднено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская Госавтоинспекция сделала предупреждение водителям из-за сложных дорожных условий. Автомобилистов просят учитывать туман при вождении. Об этом информирует telegram-канал ведомства. «Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах в туман», — говорится в обращении. Залогом безопасности является соблюдение правил дорожного движения, сообщили курганцам в полиции. Водителям напомнили, что в тумане расположение объектов на дороге кажется более далеким. Если ехать безопасно трудно, следует остановиться. Пешеходы должны удостовериться, что при переходе дорог, транспорт их пропускает. Ранее URA.RU сообщало, что Курган накрыло густым туманом. Об этом сообщили читатели портала, которые предположили, что движение на трассах может быть затруднено.