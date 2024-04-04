04 апреля 2024

Курган накрыло густым туманом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи не предупреждали о тумане
Метеорологи не предупреждали о тумане Фото:

Утро пятницы, 5 апреля, встретило жителей Кургана густым туманом. Об этом URA.RU рассказал горожане.

«Туман виден из окна. Вероятно, осложнено движение на трассе. Водителям следует быть предельно внимательными», — пояснили собеседники информационного агентства.

Ранее в регионе установилась анимально теплая погода. Из-за резкого таяния снега уровень воды в реках поднимается. В зоне подтопления оказываются дороги и дома.

Туман представляет опасность для водителей и пешеходов
Туман представляет опасность для водителей и пешеходов
Фото:

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Утро пятницы, 5 апреля, встретило жителей Кургана густым туманом. Об этом URA.RU рассказал горожане. «Туман виден из окна. Вероятно, осложнено движение на трассе. Водителям следует быть предельно внимательными», — пояснили собеседники информационного агентства. Ранее в регионе установилась анимально теплая погода. Из-за резкого таяния снега уровень воды в реках поднимается. В зоне подтопления оказываются дороги и дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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