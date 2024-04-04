Метеорологи не предупреждали о тумане
Утро пятницы, 5 апреля, встретило жителей Кургана густым туманом. Об этом URA.RU рассказал горожане.
«Туман виден из окна. Вероятно, осложнено движение на трассе. Водителям следует быть предельно внимательными», — пояснили собеседники информационного агентства.
Ранее в регионе установилась анимально теплая погода. Из-за резкого таяния снега уровень воды в реках поднимается. В зоне подтопления оказываются дороги и дома.
Туман представляет опасность для водителей и пешеходов
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