Уровень воды в Тоболе может достичь отметки 2002 года

Вода в Тоболе достигнет 870 сантиметров

Уровень воды в Тоболе на 20 сантиметров может превысить отметку «опасное явление» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в Кургане достигнет 870 сантиметров и на 20 сантиметров превысит отметку «опасное явление» — это значение в последний раз фиксировалось в 2002 году. Об этом сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Уровень Тобола в Кургане пройдет по верхней границе прогноза — 870 сантиметров. Это значение находится на 20 сантиметров выше отметки „опасное явление“. Последний раз отметка фиксировалась в Кургане в 2002 году (910 сантиметров)», — написал Винштейн в telegram-канале «Погода 45».

Синоптик подчеркнул, что раннее аномальное потепление привело к резкому таянию снега, при этом почва практически не впитывает влагу, а потери на земле минимальные. «Каскадные водохранилища в Костанайской области наполняются очень быстро, Каратомарское водохранилище приросло на 19% за сутки. Самое крупное в Казахстане Верхне-Тобольское водохранилище близко к 100% заполнению», — отметил Винштейн.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья на территории региона. Эта мера принята из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области, главам округов даны указания подготовиться к возможной ЧС.