ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по Украине: главное к вечеру 6 апреля

МО РФ: ВС РФ совершили групповой удар высокоточным оружием по территории Украины

06 апреля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Российские силы совершили групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Там отметили, что все обозначенные цели были поражены. Российская армия поразила украинский военный порт в Очакове Николаевской области. Об этом заявил представитель местного подполья Сергей Лебедев. В настоящий момент область находится под контролем Украины. Российские солдаты совершили атаку по позициям ВСУ в Николаевской области. Те разместились на территории базы отдыха в районе побережья Очакова. Об этом заявил Сергей Лебедев. Подразделение «Днепр» ликвидировало на херсонском направлении около 30 украинских бойцов при их попытке высадиться на левом берегу Днепра. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки. Также ВСУ лишились пяти лодок. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ заняли выгодное положение на донецком направлении. Российская армия уничтожила более 470 военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки поразили 205 беспилотников ВСУ. Также в ведомстве заявили об отражении ударов французской авиационной бомбой Hammer и шестью реактивными снарядами HIMARS и «Ураган». Украина причастна к подрыву нефтепровода в населенном пункте Азов (Ростовская область). Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР). В период весеннего призыва может прийти сразу две повестки — бумажная и электронная. Об этом рассказал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. По его словам, в военкомат в таком случае нужно идти по бумажной повестке.