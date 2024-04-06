Российская ПВО сбила более 200 украинских беспилотников за сутки

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ПВО сбила 205 беспилотников ВСУ за один день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 205 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Министерстве. Также сообщается об отражении ударов французской авиационной бомбой Hammer и шестью реактивными снарядами HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за ночь сбили более 40 беспилотников ВСУ. Украинские боевики не оставляют попыток атаковать российские регионы, пытаясь прорваться дронами в Белгородскую и Тульскую области.

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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 205 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Министерстве. Также сообщается об отражении ударов французской авиационной бомбой Hammer и шестью реактивными снарядами HIMARS и «Ураган». Ранее сообщалось, что в Ростовской области за ночь сбили более 40 беспилотников ВСУ. Украинские боевики не оставляют попыток атаковать российские регионы, пытаясь прорваться дронами в Белгородскую и Тульскую области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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