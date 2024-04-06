Минобороны отчиталось об уничтожении почти 500 бойцов ВСУ в Донбассе

06 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ остановила две атаки ВСУ в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ заняли выгодное положение на донецком направлении и уничтожили более 470 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям. ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ потеряли две бронемашины, восемь авто и различные артиллерийские установки. По информации Минобороны РФ, ВС РФ отразили две атаки штурмовых украинских бригад недалеко от населенного пункта Раздоловка (ДНР). Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. По его словам, с начала спецоперации России ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ заняли выгодное положение на донецком направлении и уничтожили более 470 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям. ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Ведомство подчеркнуло, что ВСУ потеряли две бронемашины, восемь авто и различные артиллерийские установки. По информации Минобороны РФ, ВС РФ отразили две атаки штурмовых украинских бригад недалеко от населенного пункта Раздоловка (ДНР). Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала 2024 года потеряла более 80 тысяч бойцов. По его словам, с начала спецоперации России ВСУ потеряли свыше 444 тысяч своих солдат.