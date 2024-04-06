В мире Украина Россия ударила высокоточным оружием по скоплениям наемников на Украине Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по Украине 06 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + В результате удара поражены военные аэродромы и база наемников Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сводке Министерства обороны . Уточняется, что все обозначенные цели были поражены. Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов по объектам на Украине. Применялись ракеты «Циркон» и «Кинжал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские войска нанесли групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сводке Министерства обороны. Уточняется, что все обозначенные цели были поражены. Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов по объектам на Украине. Применялись ракеты «Циркон» и «Кинжал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям