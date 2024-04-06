Россия ударила высокоточным оружием по скоплениям наемников на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по Украине
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Армия, разное, архив. Пермь, артподготовка, пво, сво, запуск ракет
В результате удара поражены военные аэродромы и база наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сводке Министерства обороны. Уточняется, что все обозначенные цели были поражены.

Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов по объектам на Украине. Применялись ракеты «Циркон» и «Кинжал».

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Российские войска нанесли групповой удар высокоточный удар по украинским военным предприятиям и местам скопления иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сводке Министерства обороны. Уточняется, что все обозначенные цели были поражены. Ранее Минобороны сообщало, что за неделю с 23 по 30 марта ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов по объектам на Украине. Применялись ракеты «Циркон» и «Кинжал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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