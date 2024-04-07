07 апреля 2024

В Тюменской области закрыли мост через Тобол из-за приближения паводка

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Уровень воды в реке Тобол на 25 апреля. Курган., плотина, паводок, река тобол
Мост закрыли с 8 апреля из-за весеннего паводка Фото:
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В Ялуторовском районе (Тюменская область) закрыли низководный мост через реку Тобол. Такое решение приняли из-за приближения паводка. Об этом сообщили в администрации района.

«Низководный мост через реку Тобол на автодороге Хохлово — Криволукская закрыли с 8 апреля из-за приближения весеннего паводка. Рейсовый автобус по маршруту №107 „Ялуторовск — Криволукская“ будет следовать до села Хохлово (маршрут №108)», — сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовского района.

Ранее URA.RU писало, что с 8 апреля в Тюменской области планируют ввести режим ЧС по паводкам. Власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, создадут резерв транспорта на случай эвакуаций и запас продовольствий.

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) закрыли низководный мост через реку Тобол. Такое решение приняли из-за приближения паводка. Об этом сообщили в администрации района. «Низководный мост через реку Тобол на автодороге Хохлово — Криволукская закрыли с 8 апреля из-за приближения весеннего паводка. Рейсовый автобус по маршруту №107 „Ялуторовск — Криволукская“ будет следовать до села Хохлово (маршрут №108)», — сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовского района. Ранее URA.RU писало, что с 8 апреля в Тюменской области планируют ввести режим ЧС по паводкам. Власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, создадут резерв транспорта на случай эвакуаций и запас продовольствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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