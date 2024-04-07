В Тюменской области закрыли мост через Тобол из-за приближения паводка

Мост закрыли с 8 апреля из-за весеннего паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ялуторовском районе (Тюменская область) закрыли низководный мост через реку Тобол. Такое решение приняли из-за приближения паводка. Об этом сообщили в администрации района.

«Низководный мост через реку Тобол на автодороге Хохлово — Криволукская закрыли с 8 апреля из-за приближения весеннего паводка. Рейсовый автобус по маршруту №107 „Ялуторовск — Криволукская“ будет следовать до села Хохлово (маршрут №108)», — сообщили в пресс-службе администрации Ялуторовского района.

Ранее URA.RU писало, что с 8 апреля в Тюменской области планируют ввести режим ЧС по паводкам. Власти будут вести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды и гидрологической обстановкой, создадут резерв транспорта на случай эвакуаций и запас продовольствий.